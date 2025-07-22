Реальные цены на аренду жилья в Киеве могут вдвое отличаться от заявленных

Столица Украины стала одним из ключевых городов-хабов для переселенцев, поэтому рынок аренды здесь один из самых активных в стране уже четвертый год.

На рынке аренды жилья по итогам I полугодия 2025 г. в Киеве продолжали расти и спрос, и арендные ставки. На июль средняя цена аренды 1-комнатных квартир в объявлениях прибавила 14% с начала года и достигла отметки 18 300 гривен.

Однако рост, зафиксированный на маркетплейсах, существенно отличается от реальных цен.

Аренда в Киеве: как отличаются реальные цены от объявлений

Как свидетельствуют данные исследования, к июню 2025 г. средняя стоимость сданных 1-комнатных квартир росла параллельно с повышением средней цены их аренды.

Но если стоимость аренды в объявлениях в июне демонстрировала рост (до 18,3 тыс. грн), то средняя цена сданных квартир наоборот – снизилась (до 16,6 тыс. грн), отмечают аналитики. Разница между заявленными и реальными ценами составляет 10%.

Почти по параллельным линиям движутся цены на аренду 2-комнатных квартир. С начала года средняя цена в объявлениях достигла отметки 28 тыс. грн (+5 тыс. грн или 22% за полгода), а средняя цена сданных квартир – 23,3 тыс. грн. грн (+3,7 тыс. грн. или 19% за полгода).

Уникальная ситуация – в сегменте аренды 3-комнатных квартир, где с начала года выросла на 19% и достигла отметки 47,2 тыс. грн.

Аналитики зафиксировали интересный тренд: с марта по май наблюдалось разнонаправленное направление движения средней цены в объявлениях об аренде и средней цене сданных 3-комнатных квартир.

Динамика средних цен на аренду трехкомнатных квартир. Инфографика: ЛУН

В начале июня 2025 г. разрыв между ценами объявлений и сданными квартирами в абсолютном выражении составил рекордные 22,5 тыс. грн, а в относительном отличался почти вдвое. Но в конце месяца этот разрыв начал уменьшаться: средняя цена аренды в объявлениях опустила с 47,5 до 47,2 тыс. грн – а средняя цена сданных квартир подросла с 25 тыс. до 30,7 тыс. грн. грн.

Сколько можно арендовать квартиру в Киеве в июле 2025 года

По типам жилья самыми дорогими для аренды 1-комнатных в столице остаются дореволюционные или "царские" дома - 28 тыс. гривен в месяц. В то время как в новостройках такая квартира стоит 21 тыс гривен, в хрущевках - 12 тысяч.

В сегменте двухкомнатных все иначе: царские, новостройки и сталинки отдают почти по одинаковым ценам – 31-35 тыс. гривен в месяц.

Как рассказала в комментарии Delo.ua глава киевского подразделения Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Оксана Ковтун, среди переселенцев старшего возраста предпочитают эконом-класс - это старый фонд, хрущевки, квартиры с советскими ремонтами, которые сдают по ценам от 9-12 тысяч гривен в месяц. "Все, что ближе к центру и в хорошем состоянии -14-18 тысяч гривен, в новостройках квартиры - от 16 тысяч и выше. В самом центре однокомнатные и по $1 000", - подчеркнула Ковтун.

Инфографика: ЛУН

Что касается наиболее распространенной цены предложения аренды, то, как и 3 месяца назад, среди 1-комнатных квартир наибольший выбор вариантов представлен в диапазоне 14-16 тыс. грн, в сегменте 2-комнатных - 10-20 тыс. грн. грн, свидетельствуют данные ЛУН.

Инфографика: ЛУН

В сегменте 3-комнатных произошли наибольшие изменения: если в апреле больше вариантов аренды предлагалось в диапазоне 15-25 тыс. грн, то в начале июня наибольшее количество предложений сосредоточено в ценовом диапазоне 40-45 тыс. грн.

Самые дешевые квартиры для аренды в столице стоит искать в Деснянском районе – в среднем, стоимость 1-комнатной здесь составляет 10 тыс. грн в месяц.

Самые дорогие варианты, традиционно, расположены в центральных районах города – к началу 3 квартала средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Печерском районе составляет 35 тыс. грн, а в Шевченковском – 30 тыс. грн. грн в месяц.

Спрос на аренду в Киеве все еще растет

Несмотря на рост стоимости аренды, спрос на квартиры растет – если в январе и феврале квартира в столице в среднем сдавалась за неделю, то в июне она находила арендатора за пять дней.

В июле на аренду столичной 1-комнатной квартиры тратится 61% среднего заработка в регионе. Это на 1% меньше, чем в начале года и на 9% меньше, чем в сентябре 2024 года.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве квартиры дорожают на Подоле, а на Печерске – дешевеют.