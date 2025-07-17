Аренда жилья в западных и восточных регионах отличается в 5-6 раз, а в Одессе цены взлетели на 100%

Самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в столице и восточных городах-хабах для ВПЛ.

В июле рынок аренды жилья в Украине демонстрирует ярко выраженную сегментацию по региональному признаку — арендные ставки в восточных и западных городах страны отличаются более чем в пять раз, сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитику ЛУН по итогам I полугодия 2025 года.

Аналитики объясняют рост цен и активности в местах наибольшего расположения переселенцев. Именно этим объясняется в том, что в столице и восточных городах-хабах для ВПЛ арендные ставки стремительно шли вверх, в то время как в большинстве других городов с начала года средняя стоимость аренды сохраняла стабильность.

Аренда жилья в разных регионах Украины: цены в июле 2025 года

По состоянию на начало второго полугодия средняя стоимость аренды в Украине значительно отличается в зависимости от региона. Ужгород сохраняет ценовое лидерство только на однокомнатные квартиры, опережая столицу на 6%: 19 000 против 18 300 гривен.

Однако в категории двух и трехкомнатных квартир закарпатский регион значительно отстает от столицы.

Ужгород опережает Киев по ценам на аренду только в сегменте однокомнатных квартир. Инфографика: ЛУН

Разбег арендных ставок в городах с самой дорогой и дешевой арендой составляет 5-6 раз:

для 1-комнатных квартир это почти пять раз: ставка в Ужгороде 19 тыс. грн vs цены в Харькове в 4 тыс. грн,

для 2-комнатных - 4,5 раза: в Киеве 28 тыс. грн vs в Харькове 6 тыс. грн

для 3-комнатных - 6 раз: Киев - 47,5 тыс. грн vs Харьков – 8 тыс. грн. грн.

Трехкомнатные квартиры в Ужгороде почти вдвое дешевле, чем в столице. Инфографика: ЛУН

Что касается динамики арендных ставок, то, по данным ЛУН, самый ощутимый рост в первом полугодии был зафиксирован в столице и восточных городах-хабах для ВПЛ.

В частности, в сегменте 1-комнатных квартир больше всего за полгода выросла стоимость аренды в Днепре (+10%), Киеве (+14%), Одессе (+38%). В других городах страны за этот период она оставалась стабильной или имела незначительные корректировки на уровне +1-4%.

В сегменте 2-комнатных квартир видим примерно такую же картину: за 6 месяцев арендные ставки ощутимо выросли в Запорожье (+17%), Одессе (+58%), Киеве (+22%). Среди западных городов подорожание аренды 2-комнатных происходило только во Львове (+11%) — однако даже с таким ростом цена аренды львовских «двушек» не достигла ужгородских цен. Во Львове арендодатели в среднем готовы сдать 2-комнатную за 21,1 тыс. грн, а в Ужгороде – за 22 тыс. грн. грн.

Относительно 3-комнатных квартир здесь зафиксирован рекордный рост арендных ставок в Одессе: за полгода они взлетели на 109%. Это может свидетельствовать о безумном спросе на аренду квартир в этом регионе. Также рост ставок произошел в Киеве (+20%), Львове (+12%) и Днепре (+10%).

"Однако даже значительный рост арендных ставок в процентах в восточных и прифронтовых регионах страны не выводит их в лидеры по абсолютной стоимости аренды", - отмечают аналитики ЛУН.

Ранее Delo.ua писало о том, почему переселенцам зачастую отказывают в аренде жилья.

Также сообщалось, что часть арендодателей отказываются сдавать квартиры военным.