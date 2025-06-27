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Почему переселенцам часто отказывают в аренде жилья: главные причины

ВПЛ, переселенцы
38% арендаторов сталкивались с дискриминацией ВПЛ на украинском рынке аренды. / Depositphotos

Рынок аренды до сих пор не научился проявлять солидарность с миллионами украинцев, потерявшими собственное жилье во время войны.

Многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор сталкиваются с дискриминацией на рынке аренды жилья в Украине. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.

В частности, почти треть арендодателей – 28% признали, что отказывают в аренде переселенцам, 72% готовы сдавать жилье ВПЛ.

Типичные причины отказа в аренде ВПЛ

Как свидетельствуют данные опроса, основные причины, которые называют владельцы жилья для отказа переселенцам:

  • 40% арендодателей сомневаются в своевременной оплате и платежеспособности переселенцев;
  • 32% не доверяют и опасаются, что арендаторы исчезнут;
  • 25% переживают за сохранность имущества,
  • 12% признаются в предвзятости;
  • 9% упоминают о грубом поведении или негативном опыте,
  • 3% не сходятся в политических взглядах арендаторов.

Требования к арендаторам растут

Аналитики отмечают, что со стороны арендодателей тенденция повышенного внимания на социальные и поведенческие факторы потенциальных арендаторов.

Больше владельцы жилья обращают внимание на количество людей, которые планируют проживать (89%), наличие животных (88%) и детей (86%).

Также имеют значение поведение (85%), внешний вид (83%) и вредные повадки (81%). 78% интересуются финансовой стабильностью арендатора, 71% — его возрастом, полом и семейным положением.

В фокусе — и статус ВПЛ (58%), национальность или раса (56%), а также статус военнослужащего (47%), которым тоже неохотно сдают жилье.

Кроме статуса переселенца, владельцы все чаще обращают внимание на:

  • происхождение арендатора (70%),
  • его позицию по войне (44%),
  • язык общения (41%),
  • статус военнослужащего (47%).

Аренда квартир в Украине: арендаторы озвучили ключевые проблемы

Сами арендаторы, независимо от статуса, отмечают, что наиболее распространенными трудностями на рынке аренды жилья являются:

  • высокие цены на аренду жилья (82%),
  • высокая конкуренция (71%),
  • несоответствие информации в объявлениях (65%),
  • неадекватные условия проживания (51%),
  • мошенничество (37%).

Ранее Delo.ua писало о том, чточасть арендодателей отказываются сдавать квартиры военным.

Автор:
Леся Соловчук