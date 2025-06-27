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Почему переселенцам часто отказывают в аренде жилья: главные причины
Рынок аренды до сих пор не научился проявлять солидарность с миллионами украинцев, потерявшими собственное жилье во время войны.
Многие внутренне перемещенные лица (ВПЛ) до сих пор сталкиваются с дискриминацией на рынке аренды жилья в Украине. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование Olx Недвижимость.
В частности, почти треть арендодателей – 28% признали, что отказывают в аренде переселенцам, 72% готовы сдавать жилье ВПЛ.
Типичные причины отказа в аренде ВПЛ
Как свидетельствуют данные опроса, основные причины, которые называют владельцы жилья для отказа переселенцам:
- 40% арендодателей сомневаются в своевременной оплате и платежеспособности переселенцев;
- 32% не доверяют и опасаются, что арендаторы исчезнут;
- 25% переживают за сохранность имущества,
- 12% признаются в предвзятости;
- 9% упоминают о грубом поведении или негативном опыте,
- 3% не сходятся в политических взглядах арендаторов.
Требования к арендаторам растут
Аналитики отмечают, что со стороны арендодателей тенденция повышенного внимания на социальные и поведенческие факторы потенциальных арендаторов.
Больше владельцы жилья обращают внимание на количество людей, которые планируют проживать (89%), наличие животных (88%) и детей (86%).
Также имеют значение поведение (85%), внешний вид (83%) и вредные повадки (81%). 78% интересуются финансовой стабильностью арендатора, 71% — его возрастом, полом и семейным положением.
В фокусе — и статус ВПЛ (58%), национальность или раса (56%), а также статус военнослужащего (47%), которым тоже неохотно сдают жилье.
Кроме статуса переселенца, владельцы все чаще обращают внимание на:
- происхождение арендатора (70%),
- его позицию по войне (44%),
- язык общения (41%),
- статус военнослужащего (47%).
Аренда квартир в Украине: арендаторы озвучили ключевые проблемы
Сами арендаторы, независимо от статуса, отмечают, что наиболее распространенными трудностями на рынке аренды жилья являются:
- высокие цены на аренду жилья (82%),
- высокая конкуренция (71%),
- несоответствие информации в объявлениях (65%),
- неадекватные условия проживания (51%),
- мошенничество (37%).
Ранее Delo.ua писало о том, чточасть арендодателей отказываются сдавать квартиры военным.