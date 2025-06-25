С 1 июля для ВПЛ введут более жесткие проверки: какие могут быть последствия

Правительство будет тщательнее проверять информацию о переселенцах во избежание злоупотреблений с социальными выплатами. Долгое пребывание за пределами Украины может стать основанием для потери статуса ВПЛ.

С 1 июля 2025 года Министерство финансов будет постоянно проверять, находитсяли перемещенное лицона территории Украины. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на постановление Кабинета министров (№ 376), которое предусматривает постоянную верификацию информации о пребывании ВПЛ за границей не менее 90 календарных дней подряд.

Если продолжительность пребывания превышает установленную законом норму в 90 дней без уважительной причины – статус ВПЛ могут отменить, а вместе с ним – выплаты и социальную помощь.

Проверки данных Минфин будет проводить ежемесячно, начиная с 1 июля 2025 года. Если факт сверхурочного пребывания за границей подтвердится, будет проведена дополнительная проверка.

В то же время, в требованиях к переселенцам есть и исключения. В частности, в 90-дневный период пребывания за границей не включаются:

служебной командировки;

лечение или реабилитации;

оздоровление детей;

стажировка за границей.

Однако задержку возврата следует подтвердить соответствующими документами, в частности по приглашению принимающей стороны.

Также не учитываются дни пребывания за границей по таким причинам, как смерть членов семьи лица и его родственников, уход за больным ребенком младше 18 лет, пребывание в учреждениях здравоохранения, судебных и правоохранительных органах, в связи с чем лицо не могло вернуться из-за границы и может подтвердить факт наличия таких обстоятельств документально.

Новые проверки Минфина: можно ли вернуть статус ВПЛ

Согласно постановлению, в случае возвращения такого лица из-за границы, в отношении которого было принято решение об отзыве справки о взятии на учет ВПЛ, справка выдается по заявлению лица.

То есть статус не будет отменен навсегда. По возвращению из-за границы можно обратиться в УСЗН, ЦНАП или на портале "Дія" и подать заявление на получение справки ВПЛ в соответствии с Порядком получения справки ВПЛ (Постановление КМУ № 509).

Как сообщало Delo.ua, в мае правительство упростило получение пенсий для ВПЛ, жителей ТОТ и украинцев за рубежом. Теперь пенсию можно получать в любом банке, уполномоченном для таких выплат, а также в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом. Это решение охватывает всех пенсионеров, независимо от наличия справки ВПЛ или даты перемещения.

Также сообщалось о том, что Пенсионный фонд компенсирует заведениям бесплатное размещение ВПЛ.