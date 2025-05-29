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Правительство упростило получение пенсий для ВПЛ, жителей ТОТ и украинцев за рубежом: основные изменения
Кабмин внедрил ряд изменений для упрощения процедуры получения пенсий и прохождения физической идентификации. Изменения касаются украинцев, выехавших с временно оккупированных территорий (ВОТ) на подконтрольную Украине территорию, остаются на этих территориях или находятся за границей.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.
Ключевым изменением является расширение возможностей получения пенсий через любой уполномоченный банк на территории Украины. Ранее для лиц, переместившихся с ВОТ или проживающих на временно оккупированных территориях, выплаты производились исключительно через АО "Ощадбанк". Теперь пенсию можно получать в любом банке, уполномоченном для таких выплат, а также в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом. Это решение охватывает всех пенсионеров, независимо от наличия справки ВПЛ или даты перемещения.
Как изменить банк для получения пенсии?
Изменить обслуживающий банк можно путем подачи заявления через:
- веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
- личное обращение в органы ПФУ;
- подачи заявления в новый банк.
Для пенсионеров, которые остаются на ВОТ или временно находятся за пределами Украины, установлены дополнительные условия для обеспечения бесперебойности выплат. В частности:
- необходимо ежегодно проходить физическую идентификацию до 31 декабря;
- производить расходы с пенсионного счета по меньшей мере один раз в шесть месяцев.
В ведомстве отметили, что граждане, выехавшие из ВОТ или проживающие там, обязаны подтвердить, что не получают пенсию от Российской Федерации. Такое подтверждение предоставляется в заявлении о назначении или продлении выплаты пенсии, а также в заявлении в произвольной форме.
Всю актуальную информацию о порядке прохождения идентификации, требований к документам, процедурам изменения банка и контактам для записи на видеоидентификацию размещена на официальном вебпортале Минсоцполитики.
Напомним, пенсии украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и не получали выплаты больше года, будут храниться на их счетах в Пенсионном фонде.