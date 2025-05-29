Уряд спростив отримання пенсій для ВПО, мешканців ТОТ та українців за кордоном: основні зміни

Кабмін впровадив низку змін для спрощення процедури отримання пенсій та проходження фізичної ідентифікації. Зміни стосуються українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій (ТОТ) на підконтрольну Україні територію, залишаються на цих територіях або тимчасово перебувають за кордоном.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Ключовою зміною є розширення можливостей для отримання пенсій через будь-який уповноважений банк на території України. Раніше для осіб, які перемістилися з ТОТ або проживають на тимчасово окупованих територіях, виплати здійснювалися виключно через АТ "Ощадбанк". Відтепер пенсію можна отримувати в будь-якому банку, уповноваженому для таких виплат, а також у відділеннях "Укрпошти" або з доставкою додому. Це рішення охоплює всіх пенсіонерів, незалежно від наявності довідки ВПО чи дати переміщення.

Як зміни банк для отримання пенсії?

Змінити обслуговуючий банк можна шляхом подання заяви через:

вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

особисте звернення до органів ПФУ;

подання заяви до нового банку.

Для пенсіонерів, які залишаються на ТОТ або тимчасово перебувають за межами України, встановлені додаткові умови для забезпечення безперебійності виплат. Зокрема:

необхідно щорічно проходити фізичну ідентифікацію до 31 грудня поточного року;

здійснювати витрати з пенсійного рахунку щонайменше один раз на шість місяців.

У відомстві зазначили, що громадяни, які виїхали з ТОТ або проживають там, зобов’язані підтвердити, що не отримують пенсію від Російської Федерації. Таке підтвердження надається у заяві про призначення або продовження виплати пенсії, а ткож в заяві в довільній формі.

Всю актуальну інформацію щодо порядку проходження ідентифікації, вимог до документів, процедур зміни банку та контактів для запису на відеоідентифікацію розміщено на офіційному вебпорталі Мінсоцполітики.

Нагадаємо, пенсії українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і не отримували виплати понад рік, зберігатимуться на їхніх рахунках у Пенсійному фонді.