Пенсії для українців у Німеччині: хто може отримати і на яких умовах

Українські громадяни можуть претендувати на отримання пенсійних виплат в Німеччині на тих же умовах, що й громадяни цієї держави, за умови сплати страхових внесків протягом щонайменше п'яти років.

Про це йдеться в огляді пенсійної системи Німеччини, опублікованому на сайті Delo.ua.

Як українцям отримати право на пенсію в Німеччині

За даними Федерального міністерства праці та соціальних питань Німеччини, станом на кінець 2024 року в цій країні перебували близько 1,3 млн наших співгромадян, які стали біженцями через російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року. 894 тисячі з них — працездатного віку, 289 тисяч — діти до 15 років. 117 тисяч українців у Німеччині — люди непрацездатного, тобто пенсійного віку.

Значна частина українських біженців планують залишитися у цій країні, відповідно претендуватимуть на пенсійне забезпечення в старості. Що стосується отримання німецької пенсії, то на іноземців поширюється той самий пенсійний закон і той же вік виходу на пенсію, що й на громадян Німеччини.

Законодавчо встановлений вік виходу на пенсію коливається (залежно від виду пенсії) — від 63 до 67 років. Для отримання повної пенсії необхідно мати 35 років страхового стажу, тобто сплачувати внески до пенсійного фонду. У разі виходу на пенсію до досягнення 65 років і 11 місяців застосовуються відрахування у розмірі 0,3% за кожен місяць дострокового виходу. Спеціальних пільг для українських біженців не передбачено. Українці, як і всі інші мешканці Німеччини, мають право на пенсію лише за умови сплати внесків протягом щонайменше п'яти років. Це означає, що вони повинні мати офіційну роботу з відповідними відрахуваннями.

Право на пенсію в Німеччині можна отримати раніше, тільки якщо особа працювала в країнах, які уклали з Німеччиною угоди про соціальне забезпечення. Це, наприклад, країни ЄС, Великобританія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія. На жаль, Україна такого договору не уклала. Це означає, що біженці з України повинні сплачувати внески принаймні п’ять років, перш ніж вони зможуть подати заявку на отримання німецької пенсії, пояснює головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, доктор економічних наук Олександр Коваль.

Про це ж говорять і в Пенсійному фонді України. "Громадяни, які виїхали на постійне місце проживання за кордон, мають право на пенсійне забезпечення згідно з законодавством України, якщо з країною проживання заявника укладено міжнародний договір про соціальне (пенсійне) забезпечення. Угода між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення, укладена 07.11.2018, не ратифікована Верховною Радою України. Питання пенсійного забезпечення громадян України, які виїхали на постійне місце проживання до Німеччини, розглядатимуться після ратифікації та набрання чинності зазначеною Угодою відповідно до її положень", — відповіла на запит Delo.ua заступниця голови правління Пенсійного фонду України Ірина Ковпашко.

Лише дуже обмежена група осіб із числа біженців з України, які визнані "пізніми" переселенцями відповідно до Закону про переміщених осіб, можуть скористатися положеннями Закону про пенсійне забезпечення іноземців. Для них періоди страхового стажу, набуті в Україні, визнаються як німецький страховий стаж, однак навіть у цьому випадку застосовуються стандартні вікові межі виходу на пенсію.

Нагадаємо, середня пенсія в Німеччині після останнього підвищення в липні 2024-го року складає 1769,4 євро. Цифра різниться від регіону до регіону: десь вона складає 1300 євро, а десь — близько 2000 євро. Але в будь-якому разі ці суми значно вищі за середню пенсію в Україні, яка складає 6345 гривень, або близько 140 євро. І справа не лише в тому, що економіка Німеччини потужніша за українську і в цій країні немає війни. Значною мірою це пояснюється тим, як влаштована пенсійна система країни.

Як же влаштована ця система? Які її переваги та недоліки, чим вона відрізняється від систем пенсійного забезпечення інших країн Європи та України, що чекає німецьких пенсіонерів у перспективі та на що можуть сподіватися українські біженці похилого віку в цій країні? І головне — які уроки Україна має засвоїти з німецького досвіду для успішної розбудови власної ефективної пенсійної системи, — про все це читайте в огляді Delo.ua "Чому пенсіонери в Німеччині отримують 1700 євро на місяць, а в Україні —140 євро".