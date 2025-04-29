В Україні зросла середня зарплата для обчислення пенсії

Пенсійний фонд України 25 квітня 2025 року затвердив показник середньої заробітної плати за березень, який використовується для розрахунку пенсій. Він становить 19 430 грн 52 коп.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду України.

Зазначається, що відповідно до офіційних даних, середня заробітна плата, з якої сплачено страхові внески, у березні становить 19 430 гривень 52 копійки.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", затверджений показник враховується при обчисленні пенсій громадянам. Це офіційне значення є одним із ключових параметрів для розрахунку розміру пенсій

Зауважимо, що у порівнянні з попередніми місяцями 2025 року спостерігається поступове зростання показника. У січні він становив 18 660 гривень 32 копійки, у лютому – 18 589 гривень 38 копійок. Зростання у березні становить 841 гривню 14 копійок.

Які пенсії отримують українці

1 квітня відбувся автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу.

Також з 1 березня в Україні відбулася вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.

Після індексації середня пенсія складає 6 341 грн. Проте кожен третій пенсіонер наразі отримує 3 340 грн пенсії.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Втім інфляціяза цей же період склала 14,6% — тобто фактично пенсійні виплати навіть зменшились. Крім того, деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.