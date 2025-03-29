1 квітня перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів, проте не для всіх

1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів - з урахуванням їх оновленого страхового стажу. Загалом в Україні з 10 мільйонів пенсіонерів 629 тисяч продовжують працювати.

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У березні для усіх пенсіонерів провели індексацію, а з 1 квітня буде здійснено перерахунок для працюючих пенсіонерів.

Проте перерахунок відбудеться лише після того, як до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування надійде інформація про сплату єдиного внеску за І квартал 2025 року (звіти подають до 10 травня).

Тож підвищені виплати пенсіонери, які працюють, отримають у червні - одразу і за квітень, і за травень.

"Ми переглядаємо обсяг пенсійних прав, відповідно до яких розрахована пенсія", - наголосили в Мінсоцполітики.

"Наприклад, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати. І від однієї індексації до іншої вона сплачає внески зі своєї зарплати. Відповідно у неї накопичуються додаткові пенсійні права. Через місяць ми врахуємо всі додаткові права по працюючим пенсіонерам і збільшимо розмір їхньої пенсії", - пояснила перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

Втім, як наголосив в коментарі Delo.ua адвокат з пенсійного права ЮК "Мережа права" Андрій Дзісь, деяким працюючим пенсіонерам перерахункок не проведуть, оскільки виплати для працюючих пенсіонерів індексують з 1 березня 2025-го за умови, якщо кандидат напрацював два повні роки стажу після призначення пенсії, або після останнього перерахунку минуло два роки.

У Пенсійному фонді також наголошують, що пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2025 року набули 24 місяці страхового стажу, або які відпрацювали менше ніж 24 місяці, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки, – з 1 квітня пенсії перерахують автоматично.

Якщо на 1 березня 2025 року набуто не менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок здійснюється з урахуванням страхового стажу. При цьому пенсія може обчислюватись із того заробітку, з урахуванням якого пенсію вже обчислено, або, якщо доцільно, може враховуватись в тому числі заробіток, який людина одержувала, працюючи після попереднього перерахунку пенсії.

Якщо після призначення пенсії на 1 березня 2025 року набуто менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після її призначення чи попереднього перерахунку з урахуванням лише набутого страхового стажу.

Раніше Delo.ua писало про те, що деякі категорії пенсіонерів не підпадають під індексацію виплат - юристи радять подавати до суду.

Більше про це читайте у статті Delo.ua "Усе про індексацію пенсій 2025 року: кому і на скільки підвищать, а хто залишиться без доплат".