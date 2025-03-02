Уряд штучно пригальмовує індексацію деяких пенсій: як радять діяти юристи

Деякі категорії пенсіонерів не підпадають під індексацію виплат, вони не відчують підвищення пенсій з 1 березня 2025 року.

Індексація пенсій на 11,5% оминає кілька категорій пенсіонерів, зокрема тим, у кого пенсія була призначена в 2020-2024 роках. Обмеження з індексації для них прописані у Постанові Кабінету Міністрів № 124 від 20 лютого 2019 року.

Перерахунок пенсій не застосовується щодо так званих "нових" пенсіонерів, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025 року, як і тих, хто вийшли на пенсію протягом останніх трьох років після 1 березня 2022 року.

Для цих категорій у цьогорічній індексації призначили занижуючі показники, які додають до загальної суми виплат. На відміну від переважної більшості пенсіонерів, яким перерахують виплати на 11,5%, вони отримають доплату у 100-250 гривень, розповів Delo.ua адвокат з пенсійного права ЮК "Мережа права"Андрій Дзісь.

Зокрема, у п. 6 постанови КМУ від 20 лютого № 209 зазначено, що з метою зменшення диспропорції в розмірах пенсій виплати збільшать не на 11,5% а на менший відсоток. Наприклад:

ті, хто вийшли на пенсію у 2021 році, отримають підвищення на 5,75% (замість 11,5%),

отримають підвищення на (замість 11,5%), хто в 2022 році вийшов на пенсію, підвищення складатиме 4,6%.

вийшов на пенсію, підвищення складатиме хто в 2023 році почав отримувати пенсії - на 3,45%

почав отримувати пенсії - на "наймолодші" пенсіонери 2024 року отримають збільшення на 2,3%.

"Вважається, що виплати для нових пенсіонерів розраховані вже з розрахунку актуальної на той момент зарплати, тому додаткове корегування для них не передбачене. Для пенсіонерів, що отримують виплати після 1 березня 2022 року, можливі невеликі надбавки, як це практикувалося у попередні роки – наприклад, підвищення у 100-135 грн", - пояснив Дзісь.

Основна несправедливість щодо "молодих" пенсіонерів, суперечить закону про загальнопенсійне страхування і має ознаки дискримінації, тому вони можуть добиватись справедливих виплат в суді, зазначив у коментарі Delo.ua Іван Хомич, керуючий адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. За його словами, така практика набирає все більшого розмаху. Тим більше, що немає прохорої причини, чому ці категорії українців позбавляють інексації пенсії, наголошує адвокат.

"Це рішення уряду суперечить Закону № 1058 “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, де в ч.2 ст. 42 встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати. У статті немає норми, що пенсії, які були призначені протягом останніх років, не підлягають індексації", - пояснив Хомич.

Правову колізію нещодавно довів зокрема Верховний суд своїм рішенням від 13 січня 2025 року - про те, що урядова постанова від 2019 року, яка регулює індексацію пенсій, суперечить закону.

Фото: скрін з рішення Верховного Суду від 13 січня 2025 року

"Пенсійний фонд з подачі Кабінету міністрів протиправно не проводить належну індексацію таким пенсіонерам. Минулого року таким людям добавили по 100 гривень - і це незаконно. Адже іншим категоріям добавляли понад 1 тисячу. У 2025 році з'явилось нововведення адвокатів в судах - зменшений коефіцієнт підвищення", - пояснив Іван Хомич.

Така новація - результат того, що про проблему індексацій все більше заявляють юристи і виграють справи про перерахунок виплат у судах.

За його словами, згідно з постановою Кабміну № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році", пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років, не підвищуються на відповідний коефіцієнт. Іншими словами такі пенсії не підпадають під індексацію.

"Це рішення уряду суперечить Закону № 1058 “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, де в ч.2 ст. 42 встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати. У статті немає норми, що пенсії, які були призначені протягом останніх років, не підлягають індексації", - пояснив Хомич.

Показник середньої зарплати, про який йдеться в ст.42 Закону № 1058, не є сталим. "У кожної пенсії, призначеної та обчисленої відповідно до цього закону, є «свій» показник середньої зарплати. І саме він має збільшуватись під час індексації", - вважає адвокат.

Проте через рішення КМУ у 2019 році і сьогодні без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років, адже «їхній» показник середньої зарплати не збільшується, бо його розмір перевищує проіндексований показник.

“По суті, уряд через рішення 2019 року створив велику диспропорцію між розмірами пенсій. Умовно кажучи, пенсіонер з 35 роками стажу, маючи середню заробітну плату впродовж свого життяі вийшов напенсію в 2025 році, може отримати виплату на 7 тисяч гривень. А такий самий пенсіонер, який вийшов на пенсію в 2019 році, отримуватиме 4 тисячі гривень. Це зумовлено тим, що Кабінет міністрів штучно пригальмовує індексацію свіжопризначених пенсій. Для тисяч людей відбувається швидке "старіння" розміру пенсії", - пояснив Хомич.

У такий спосіб уряд намагається вирішити проблему індексації не у такий спосуб, щоб підтягнути "старі" пенсії до "нових", а за рахунок того, що сповільнити зростання "нових", щоб з меншим кроком піднімати "старі" пенсії, пояснює Хомич

Тож попри появу занижуючих коефіцієнтів, проблема несправедливих нарахувань залишилась невирішеною, наголошує адвокат. Він переконаний, що цьогорічне нововведення зі зменшеними коефіцієнтами на індексаціютакож суперечать закону і їх варто оспорбвати в суді.

"Проблема в тому, що люди звикли, що пенсії останніх трьох років не індексують, адже це повторюється щороку, вважає експерт. Проте "це незаконно і з цим можна і треба боротись", - додав він.

За його словами, у адвокатській практиці є десятки успішних справ щодо незаконності фактичного позбавлення індексації «свіжопризначеної» пенсії: "За рішенням суду в 2024 році пенсіонеру, який вийшов на пенсію в 2020 році, можна через суд збільшити основний розмір виплат на коефіцієнт 1,64 (1,11*1,14*1,197*1,08), тобто на 64 %, якщо вийшов на пенсію в 2021 році, то коефіцієнт збільшення становитиме 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08), якщо в 2022 році - 1,29 (29 %) (1,197*1,08), якщо у 2023 році - 1,08 (8%)".

Більше про те, за якими коефіцієнтами розраховують підвищення виплат та чому юристи уряд в несправедливих нарахуваннях, читайте у статті "Усе про індексацію пенсій 2025 року".