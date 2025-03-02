Правительство искусственно тормозит индексацию некоторых пенсий: как советуют действовать юристы

Некоторые категории пенсионеров не подпадают под индексацию выплат, они не почувствуют повышения пенсий с 1 марта 2025 года.

Индексация пенсий на 11,5% не учитывает несколько категорий пенсионеров, в частности тех, кому пенсия была назначена в 2020-2024 годах. Ограничения по индексации для них прописаны в Постановлении Кабинета Министров №124 от 20 февраля 2019 года.

Перерасчет пенсий не применяется в отношении так называемых "новых" пенсионеров, вышедших на пенсию после 1 января 2025 года, как и вышедших на пенсию в течение последних трех лет после 1 марта 2022 года.

Для этих категорий в индексации этого года назначили занижающие показатели, которые добавляют к общей сумме выплат. В отличие от подавляющего большинства пенсионеров, которым перечислят выплаты на 11,5%, они получат доплату в 100-250 гривен, рассказал Delo.ua адвокат по пенсионному праву ЮК "Сеть права" Андрей Дзись.

В частности, в п. 6 постановления КМУ от 20 февраля № 209 отмечено, что с целью уменьшения диспропорции в размерах пенсий выплаты увеличат не на 11,5%, а на меньший процент. Например:

вышедшие на пенсию в 2021 году, получат повышение на 5,75% (вместо 11,5%),

получат повышение на (вместо 11,5%), кто в 2022 году вышел на пенсию, повышение будет составлять 4,6%.

вышел на пенсию, повышение будет составлять кто в 2023 году начал получать пенсии – на 3,45%

начал получать пенсии – на "самые молодые" пенсионеры 2024 года получат увеличение на 2,3%.

"Считается, что выплаты для новых пенсионеров рассчитаны уже из расчета актуальной на тот момент зарплаты, поэтому дополнительная корректировка для них не предусмотрена. Для пенсионеров, получающих выплаты после 1 марта 2022 года, возможны небольшие надбавки, как это практиковалось в предыдущие годы — например, повышение в 100-135 гривен", - пояснил адвокат.

Основная несправедливость по отношению к "молодым" пенсионерам противоречит закону об общепенсионном страховании и имеет признаки дискриминации, поэтому они могут добиваться справедливых выплат в суде, отметил в комментарии Delo.ua Иван Хомич, управляющий адвокат Адвокатского бюро Ивана Хомича. По его словам, такая практика набирает все больший размах. Тем более что нет прохорной причины, почему эти категории украинцев лишают инексации пенсии, отмечает адвокат.

"Это решение правительства противоречит Закону № 1058 “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, где в ч.2 ст. 42 установлено, что для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней зарплаты.

Правовую коллизию недавно доказал, в частности, Верховный суд своим решением от 13 января 2025 года — о том, что правительственное постановление от 2019 года, регулирующее индексацию пенсий, противоречит закону.

Фото: скрин по решению Верховного Суда от 13 января 2025 года

"Пенсионный фонд по подаче Кабинета министров противоправно не проводит надлежащую индексацию таким пенсионерам. В прошлом году таким людям добавили по 100 гривен – и это незаконно. Ведь другим категориям добавляли более 1 тысячи. В В 2025 году появилось нововведение адвокатов в судах – уменьшен коэффициент повышения», – пояснил Иван Хомич.

Такое новшество — результат того, что о проблеме индексаций все больше заявляют юристы и все чаще выигрывают дела о перерасчете выплат в судах.

По его словам, согласно постановлению Кабмина № 124 "Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году", пенсии, назначенные в течение последних трех лет, не повышаются на общий коэффициент. То есть такие пенсии не подпадают под индексацию.

"Это решение правительства противоречит Закону № 1058 “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”, где в ч.2 ст. 42 установлено, что для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней зарплаты.

Показатель средней зарплаты, о котором идет речь в ст.42 Закона № 1058, не является постоянным. "У каждой пенсии, назначенной и исчисленной в соответствии с этим законом, есть свой показатель средней зарплаты. И именно он должен увеличиваться во время индексации", — считает адвокат.

Однако из-за решения КМУ в 2019 году и сегодня без индексации остаются пенсионеры, которым пенсия назначена за последние три года, ведь «их» показатель средней зарплаты не увеличивается, потому что его размер превышает проиндексированный показатель.

“По сути, правительство из-за решения 2019 года создало большую диспропорцию между размерами пенсий. Условно говоря, пенсионер с 35 годами стажа, имея среднюю заработную плату за свою жизнь и вышел на пенсию в 2025 году, может получить выплату на 7 тысяч гривен. А такой же пенсионер, вышедший на пенсию в 2019 году, будет получать 4 тысячи гривен. Это обусловлено тем, что Кабинет министров искусственно подтормаживает индексацию свеженазначенных пенсий. Для тысяч людей происходит быстрое "старение" размера пенсии", – объяснил Хомич.

Таким образом правительство пытается решить проблему индексации не таким способом, чтобы подтянуть "старые" пенсии к "новым", а за счет того, что замедлить рост "новых", чтобы с меньшим шагом поднимать "старые" пенсии, объясняет Хомич.

Поэтому, несмотря на появление занижающих коэффициентов, проблема несправедливых начислений осталась нерешенной, отмечает адвокат. Он убежден, что нынешнее нововведение с уменьшенными коэффициентами на индексацию также противоречит закону и их следует оспорить в суде.

"Проблема в том, что люди привыкли, что пенсии последних трех лет не индексируют, ведь это повторяется каждый год, считает эксперт. Однако "это незаконно и с этим можно и нужно бороться", — добавил он.

По его словам, в адвокатской практике есть десятки успешных дел по незаконности фактического лишения индексации «свеженазначенной» пенсии: "По решению суда в 2024 году пенсионеру, который вышел на пенсию в 2020 году, можно через суд увеличить основной размер выплат на коэффициент 1,61*1,4 на пенсию в 2021 году, то коэффициент увеличения составит 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08), если в 2022 году – 1,29 (29%) (1,197*1,08), если в 2023 году – 1,08 (8%).

Более того, по каким коэффициентам рассчитывают повышение выплат и почему юристы правительство в несправедливых начислениях, читайте в статье "Все об индексации пенсий в 2025 году".