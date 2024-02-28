Все об индексации пенсий с 1 марта 2024 года: кому и на сколько повысят, а кто останется без доплат

При индексации пенсий минимальное повышение составит 100 гривен, а максимальное может достигнуть 1500 гривен. Впрочем, юристы советуют подавать в суд, если перерасчет был произведен неправомерно, выяснило Delo.ua.

С 1 марта в Украине состоится индексация пенсий, повышение размеров минимальных пенсий по инвалидности бывшим военнослужащим и пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным возрастным категориям пенсионеров.

В общем, благодаря индексации для более 10 млн. граждан с 1 марта пенсии повысятся на 8%.

Согласно решению, принятому на прошлой неделе на заседании правительства, размер индексации вычислены на базе окончательных официальных показателей развития экономики в 2023 году: инфляция в размере 5,1%; рост средней заработной платы, с которой уплачены страховые взносы – 7%. Следовательно, рост пенсий перекроет рост цен за 2023 год.

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5 717 грн", – заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Также в этом году не обошлось без инноваций в системе пенсий: с 1 апреля автоматически пересчитают пенсии для 654 000 работающих пенсионеров. Пенсии приведут в соответствие с обновленным страховым стажем.

Как проводится индексация

В Пенсионном фонде пояснили, что индексация происходит в связи с ростом прожиточного минимума.

" Для нетрудоспособных лиц с 2093 гривен до 2361 гривен увеличиваются размеры минимальной пенсии по возрасту и доплаты за сверхурочный стаж (неработающим пенсионерам), надбавок и повышений, минимальных пенсионных выплат, максимальной пенсии, зависящих от прожиточного минимума", - подчеркнули в фонде.

В пояснительной записке правительственного постановления отмечается, что для обеспечения индексации пенсий ежегодно проводится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии.

Показатель средней зарплаты, применяемый в Украине для исчисления пенсии, ежегодно увеличивается на коэффициент, соответствующий 50% показателя инфляции за предыдущий год (в 2023 году 5,1%) и 50% показателя роста средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы, три календарных года, предшествующих году, в котором производится увеличение, по сравнению с тремя календарными годами, предшествующим году, в котором производится увеличение (10,72%).

Индексация пенсий в марте 2024: кто может претендовать и о каких доплатах идет речь

Средний размер повышения составит 322 гривны, а средняя пенсия, таким образом, вырастет до 5 717 гривен.

Минимальный размер повышения не должен быть менее 100 грн, в то же время увеличение пенсий не может превышать 1500 грн - это сумма определенная с учетом показателя роста потребительских цен в прошлом году, который составил 5,1%.

Перерасчет пенсий будет касаться 9,5 млн. гражданских пенсионеров, почти 600 тысяч пенсионеров силовых ведомств, почти 100 тысяч "чернобыльцев", подчеркнул премьер.

Увеличение пенсии следует ожидать в первую очередь людям, достигшим 70 и более лет – им предусмотрена надбавка по возрасту.

Кроме того, доплаты получат пенсионеры:

в возрасте от 70 до 74 лет – дополнительно 300 гривен.

в возрасте от 75 до 79 лет - дополнительно 456 гривен.

от 80 лет и старше – дополнительно 570 гривен.

Главное условие для получения возрастной надбавки – чтобы общая сумма пенсионной выплаты превышала 10 340,35 гривны.

Повышение выплат получат следующие категории граждан:

У пенсионеров с минимальным страховым стажем пенсия (минимальная) увеличивается с 2520 грн до 2720 грн.

пенсионеры в возрасте до 70 лет со стажем 30\35 лет (для женщин и мужчин соответственно) получат повышение с 2760 до 2 980 грн,

незанятые пенсионеры от 65 до 70 лет с соответствующим стажем, а также пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на увеличение до 3370 грн,

лица за 70 со стажем, имеющим требования, получат доплату к пенсии исходя из имеющегося стажа, но не менее 3240 грн.

Как отметил в комментарии Delo.ua Иван Хомич, управляющий адвокат Адвокатского Бюро Ивана Хомича, под увеличение в этом году попадают минимальные пенсии – это пенсии, основной размер которых не превышает прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность. Для таких пенсий будет предусмотрено фиксированное повышение пенсий до определенного минимального уровня.

"Раньше пенсионерам с самыми низкими пенсиями, как правило, повышался не весь размер пенсии, а только та ее часть, которая исчисляется по страховой формуле и обычно "поглощается" другими составляющими пенсионной выплаты, так что общего роста размера пенсии не происходило", - пояснил адвокат. .

Перерасчет пенсий: какие еще надбавки можно получить

Помимо возрастных надбавок, пенсионеры могут претендовать на другие виды доплат:

надбавки на детей для лиц пенсионного возраста, если они самостоятельно воспитывают ребенка, в размере 150 гривен ежемесячно.

надбавки за сверхурочный стаж, размер которой рассчитывается индивидуально в зависимости от дополнительного стажа пенсионера.

Существует также механизм увеличения пенсионных выплат по возрасту, он зависит от продолжительности страхового стажа. Этот механизм предусматривает начисление дополнительных 1% к размеру пенсии за каждый полный год стажа, что превышает 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Для пенсий, назначенных до 1 октября 2011 года, этот порог составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

С 1 января 2024 года минимальная пенсия была увеличена до 2361 гривны. Исходя из этого, максимальная сумма доплаты за каждый год сверхурочного стажа составляет 23,61 гривны. Это означает, что если у пенсионера есть стаж, превышающий установленные нормы, его пенсия может быть увеличена на 23,61 гривны за каждый такой год.

Благодаря этому некоторые категории получат повышение дважды – не только в марте, но и в апреле. Речь идет о пенсионерах, которым исполнилось 65 лет при наличии стажа 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Как отметила в комментарии Delo.ua Анастасия Дерюга, юрист ЮК «Сеть права», это касается преимущественно работающих пенсионеров.

"Есть показатель индексации, а есть перерасчет выплат для работающих пенсионеров по страховому стажу. Но для этой категории правительство применяет индексацию не по коэффициенту 1,79, а обычную доплату 100 гривен. У нас по этому вопросу есть судебные дела, в которых мы добиваемся полноценной индексации для пенсионеров, ограниченных в правах. Мы доказываем, что это незаконно: человек работает, платит налоги, а его ограничивают в индексации - доплачивают 100 гривен, а не 1500", - пояснила юрист.

Кто не подпадает под индексацию пенсий в марте 2024 года

В марте 2024 снова без реальной индексации (увеличение пенсий на 8%) останутся украинцы, которые вышли на пенсию в 2020-2023 гг. Им выплаты повысили лишь символично - на 100 грн. Что касается военных пенсий, то под увеличение попадают все пенсионеры, вышедшие на пенсию до 2024 года.

Не каснется индексация в частности следующих категорий:

граждан, получающих наибольшие пенсии;

граждан, вышедших на пенсию за последние три года;

граждан, получающих выплаты, меньше минимальных.

Правда, для последней категории правительство обещает специальную прибавку.

Иван Хомич убежден, что дискриминация "молодых" пенсионеров противоречит закону, поэтому они могут добиваться справедливости в суде и такая практика работает.

По его словам, согласно порядку индексации гражданских пенсий, который использует государство, индексируется не сама выплата, то есть сумма средств, которую ежемесячно получает пенсионер на банковскую карту, а повышение происходит одного из показателей, применяемого для исчисления размера пенсии. Это показатель средней зарплаты (дохода), с которой уплачены страховые взносы и учитывается для расчета пенсии.

Во-вторых, согласно постановлению Кабмина №124 "Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году", пенсии, назначенные в течение последних трех лет, не повышаются на соответствующий коэффициент. То есть такие пенсии не подпадают под индексацию.

"Это решение правительства противоречит Закону № 1058 "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", где в ч.2 ст. 42 установлено, что для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта производится перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней зарплаты. В статье нет нормы, что пенсии, которые были назначены в последние годы, не подлежат индексации", - пояснил Хомич.

Показатель средней зарплаты, о котором идет речь в ст.42 Закона № 1058, не является постоянным. "У каждой пенсии, назначенной и исчисленной в соответствии с этим законом, есть свой показатель средней зарплаты. И именно он должен увеличиваться во время индексации", - считает адвокат.

Однако из-за решения КМУ в 2019 году и сегодня без индексации остаются пенсионеры, которым пенсия назначена за последние три года, ведь «их» показатель средней зарплаты не увеличивается, потому что его размер превышает проиндексированный показатель.

“По сути, это дискриминация. Поскольку среди людей, которые остались без индексации, также есть пенсионеры, получающие минимальную пенсию. Например, если человек вышел на пенсию в 2021 году и получает 2400 грн, то после индексации он получит всего плюс 100 грн повышения - проиндексированная пенсия будет составлять 2500 грн. А если другой пенсионер вышел на пенсию в 2019 г. и также получает 2400 грн, то его повышенная минимальная пенсия будет составлять 2600. В обоих случаях все показатели для расчета пенсии (стаж и размер зарплаты) могут быть абсолютно идентичными. Разница лишь в том, что один ушел на пенсию в 2019 году, а другой - в 2020", - пояснил адвокат.

Проблема в том, что люди привыкли к тому, что их пенсии последние три года не индексируют, ведь это повторяется ежегодно, считает эксперт. Однако "это незаконно и с этим можно и нужно бороться".

По его словам, в практике есть десятки успешных дел по незаконности фактического лишения индексации «свеженазначенной» пенсии: "По решению суда в 2024 году вышедшему на пенсию в 2020 году пенсионеру можно через суд увеличить основной размер выплат на коэффициент 1,64 ( 1,11*1,14*1,197*1,08), то есть на 64%, если вышел на пенсию в 2021 году, то коэффициент увеличения составит 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08), если в 2022 году – 1,29 (29 %) (1,197*1,08), если в 2023 году – 1,08 (8%)».

Куда обращаться для проведения индексации

Перерасчет пенсий будет произведен автоматически – без дополнительных обращений пенсионеров. Новые выплаты предоставляются в месяц рождения пенсионера без необходимости дополнительного обращения в Пенсионный фонд Украины.

Если же пенсионер считает, что ему не провели индексацию или провели ее неправильно, он может обратиться в любое управление Пенсионного фонда за разъяснением. Также он может принять в этом управлении распоряжение о перерасчете его пенсии в связи с индексацией.

Если речь идет о проведении реальной индексации пенсий, назначенных в 2020-2023 гг., то добиться этого можно только через суд.

Как начисляется пенсия государственным служащим в 2024 году

Также с 1 марта будут проиндексированы на 8% пенсии 20,8 тыс. ученых, государственных служащих, работников органов местного самоуправления. Таким образом, правительство ускорило проведение индексации для этих категорий лиц (в 2023 году индексация для них состоялась с 1 июля).

В то же время правительство ввело временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения пенсии по результатам индексации будет ограничен 1,5 тыс. грн. для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

Однако, учитывая, что коэффициент увеличения пенсии составляет 8%, то под ограничение максимального размера индексации будут подпадать только пенсии, размер которых превышает 18760 гривен (в 2023 году под ограничение суммы индексации попали пенсионеры, получавшие 7620 грн и выше).

Какая минимальная пенсия в Украине без стажа

С начала нового 2024 г. в Украине выросла минимальная зарплата и пенсии. В течение года размер минимальной зарплаты изменяется дважды. С 1 января он вырос до 7 100 гривен (вместо 6 700 в 2023-м), а с 1 апреля – 8 000 гривен. Также из-за этого вырастет прожиточный минимум.

3 023 гривен – для трудоспособных лиц,

2 563 гривен – для детей до шести лет,

3 196 гривен – для детей от 6 до 18 лет,

2 361 гривен – для лиц, потерявших трудоспособность.

Вместе с зарплатой вырастают и пенсии. Минимальная пенсия в Украине еще 1 января увеличилась с 2093 гривен до 2361, максимальная - с 20930 гривен до 23610.

Закон о государственном бюджете на 2024 год предусматривает повышение размера прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (минимальная пенсия) с 2093 по 2361 грн.

Для лиц, не имеющих стажа или если его недостаточно, традиционные пенсионные выплаты не предусмотрены. С 65-летнего возраста они имеют право на получение социальной помощи – пенсии по возрасту. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн), и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие полгода, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц (3028 грн).

Социальная пенсия по возрасту без трудового стажа перечисляется каждые шесть месяцев с учетом имущественных изменений и среднемесячного совокупного дохода.

Также в 2024 году изменится размер стажа необходимого для выхода на заслуженный отдых. Оформить пенсию по возрасту в 60 лет смогут украинцы со стажем 31 год, в 63 года – со стажем 21-31, в 65 лет – 15-21 год.