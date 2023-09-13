КС признал неконституционным положение о размере пенсий для чернобыльцев

Конституционный суд постановил, что гарантированный Законом "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" № 796, размер пенсий для чернобыльцев должен быть выплачиваемый в полном объеме.

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Об этом говорится в решении Конституционного суда Украины.

КС признал неконституционным положения пункта 26 раздела VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины, позволявших Кабинету Министров Украины устанавливать размеры пенсий для чернобыльцев исходя из имеющихся финансовых ресурсов.

Такое решение противоречит принципу верховенства права, а размеры этих пенсий должны быть установлены законом, а не Кабинетом Министров Украины.

Сообщается, что закон №796 является специальным законодательным актом, в котором определены основные положения, касающиеся реализации конституционного права граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на охрану их жизни и здоровья, включая порядок предоставления пенсионного обеспечения таким лицам.

Конституционный суд отмечает, что социальные гарантии для этой категории лиц, в том числе размер их пенсионного обеспечения, должны быть установлены исключительно в рамках Закона №796.

Согласно сообщению, решение суда касается только пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы и пенсий в связи с потерей кормильца.

В то же время КС оставил за Кабмином право продолжать устанавливать размеры ежемесячной дополнительной пенсии за ущерб, причиненный здоровью, лицам, отнесенным к категории 1, поскольку статья 50 Закона № 796 напрямую не устанавливает размеры ежемесячной дополнительной пенсии.

Заметим, что по требованию выполнения решений судов государство должно выплатить получателям пенсий 43,1 миллиарда гривен. Такая общая сумма накопилась по результату рассмотрения 330 дел, по которым выиграли истцы.