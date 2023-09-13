КС визнав неконституційним положення про розмір пенсій для чорнобильців

Конституційний суд постановив, що гарантований Законом "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" № 796 розмір пенсій для чорнобильців має бути виплачуваний в повному обсязі.

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Про це йдеться у рішенні Конституційного Суду України.

КС визнав неконституційним положення пункту 26 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, які дозволяли Кабінету Міністрів України встановлювати розміри пенсій для чорнобильців виходячи з наявних фінансових ресурсів. Зазначається, що таке рішення суперечить принципу верховенства права, а розміри цих пенсій мають бути встановлені законом, а не Кабінетом Міністрів України.

Повідомляється, що закон № 796 є спеціальним законодавчим актом, в якому визначені основні положення, що стосуються реалізації конституційного права громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на охорону їхнього життя і здоров'я, включаючи порядок надання пенсійного забезпечення таким особам.

Конституційний суд відзначає, що соціальні гарантії для цієї категорії осіб, зокрема розмір їхнього пенсійного забезпечення, мають бути встановлені виключно в рамках Закону № 796.

Згідно з повідомленням, рішення суду стосується лише пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи та пенсій у зв’язку з втратою годувальника.

Водночас, КС залишив за Кабміном право продовжувати встановлювати розміри щомісячної додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорії 1, оскільки стаття 50 Закону № 796 безпосередньо не встановлює розмірів щомісячної додаткової пенсії.

Зауважимо, на вимогу виконання рішень судів держава мусить виплатити отримувачам пенсій 43,1 мільярда гривень. Така загальна сума назбиралася за результатом розгляду 330 справ, в яких виграли позивачі.