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В Раду внесли законопроект про обов'язкове запровадження в Україні накопичувальних пенсій
47 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.
Про це йдеться у внесеному ними 17 квітня законопроекті №9212. Його авторами, зокрема, є голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, лідерка цієї партії Олена Шуляк та перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.
Законопроектом передбачається, що роботодавці сплачуватимуть у 2023 році 1%, у 2024 році 1,5% та у 2025 році 2% від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету.
При цьому, згідно документу, розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, а накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пропонується прописати, що за бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої зарплати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.
Такі ж умови державного співфінансування пропонується встановити і для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.
Законопроект передбачає, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.
Документом запропонована комбінована модель накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до кінця 2025 року, після чого учасник системи зможе обрати для себе будь-який авторизований недержавний ПФ, куди будуть сплачуватись внески на його користь і де будуть формуватись пенсійні накопичення.
Облік учасників накопичувальної пенсійної системи у недержавних ПФ, згідно проекту закону, будуть здійснювати авторизовані адміністратори. Управління ж активами НПФ буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами, а зберігання пенсійних накопичень - авторизованими банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.
Передбачено, що авторизація компаній з управління активами, зберігачів, НПФ та адміністраторів буде здійснюватись відповідно до вимог відбору, які прописуються в самому законопроекті. Авторизацію здійснюватиме державний регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
"Таким чином, законопроектом запропонована децентралізована модель функціонування накопичувальної пенсійної системи після проходження перехідного періоду з 1 січня 2026 року з можливістю для учасників системи самостійно обирати НПФ, в якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення", - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.
Разом з тим, вказують автори, існування серед НПФ уповноваженого фонду, створеного та контрольованого державою, дозволить учасникам, які не визначились з вибором НПФ, залишатися учасником уповноваженого пенсійного фонду.
Згідно запропонованої концепції, пенсійні накопичення будуть зберігатися від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені у самому законопроекті.
Нагадаємо, що у грудні 2021 року Кабінет міністрів затвердив експериментальну програму з запровадження накопичувальних пенсій на держпідприємствах, які мали бути продані в рамках програми великої приватизації.
У жовтні 2021 року Міністерство соціальної політики пропонувало ввести добровільні внески на загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення власним коштом та заохочувати це робити через 100%-ний бонус від держави в рамках 1% від заробітної плати на старті роботи накопичувальної системи. При цьому ще роком раніше Мінсоцполітики виступало з ініціативою випробувати накопичувальну систему на підприємствах із шкідливими умовами праці.
На початку ж лютого 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням, повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує Кабміну підтримати ініціативу щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах із часткою держави у статутних фондах понад 50%.
Джерело фото: ua.depositphotos.com