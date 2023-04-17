В Раду внесли законопроект про обов'язкове запровадження в Україні накопичувальних пенсій

47 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту встановити обов’язкову участь у системі накопичувального пенсійного забезпечення всіх категорій працюючих осіб до досягнення ними 55 років та обов’язкову сплату роботодавцями пенсійних внесків на користь таких найманих працівників.

Про це йдеться у внесеному ними 17 квітня законопроекті №9212. Його авторами, зокрема, є голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, лідерка цієї партії Олена Шуляк та перший заступник голови Ради Олександр Корнієнко.

Законопроектом передбачається, що роботодавці сплачуватимуть у 2023 році 1%, у 2024 році 1,5% та у 2025 році 2% від розміру заробітної плати працівників, а держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету.

При цьому, згідно документу, розмір єдиного соціального внеску, який сплачується роботодавцем, залишається незмінним, а накопичувальний внесок включається до складу єдиного соціального внеску.

Пропонується прописати, що за бажанням працівника розмір його самостійних внесків може бути збільшено. Держава буде співфінансувати такі внески на паритетних засадах в межах 3% від розміру середньої зарплати за видами економічної діяльності у середньому по економіці.

Такі ж умови державного співфінансування пропонується встановити і для участі в системі для фізичних-осіб підприємців та самозайнятих осіб, яка є добровільною.

Законопроект передбачає, що кошти накопичувальної системи є власністю учасників системи у розмірі, накопиченому на їх індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках, а у випадку смерті особи право власності на пенсійні заощадження переходять до її спадкоємців.

Документом запропонована комбінована модель накопичувального пенсійного забезпечення, яка передбачає акумулювання внесків в уповноваженому пенсійному фонді, створеному державою, на період до кінця 2025 року, після чого учасник системи зможе обрати для себе будь-який авторизований недержавний ПФ, куди будуть сплачуватись внески на його користь і де будуть формуватись пенсійні накопичення.

Облік учасників накопичувальної пенсійної системи у недержавних ПФ, згідно проекту закону, будуть здійснювати авторизовані адміністратори. Управління ж активами НПФ буде здійснюватися авторизованими компаніями з управління активами, а зберігання пенсійних накопичень - авторизованими банками-зберігачами, допущеними до діяльності в другому рівні пенсійної системи шляхом авторизації.

Передбачено, що авторизація компаній з управління активами, зберігачів, НПФ та адміністраторів буде здійснюватись відповідно до вимог відбору, які прописуються в самому законопроекті. Авторизацію здійснюватиме державний регулятор – Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

"Таким чином, законопроектом запропонована децентралізована модель функціонування накопичувальної пенсійної системи після проходження перехідного періоду з 1 січня 2026 року з можливістю для учасників системи самостійно обирати НПФ, в якому вони будуть формувати свої пенсійні накопичення", - йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Разом з тим, вказують автори, існування серед НПФ уповноваженого фонду, створеного та контрольованого державою, дозволить учасникам, які не визначились з вибором НПФ, залишатися учасником уповноваженого пенсійного фонду.

Згідно запропонованої концепції, пенсійні накопичення будуть зберігатися від знецінення та інфляційного впливу за рахунок їх інвестування в переважно консервативні фінансові інструменти. Обмеження щодо інвестування пенсійних накопичень визначені у самому законопроекті.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року Кабінет міністрів затвердив експериментальну програму з запровадження накопичувальних пенсій на держпідприємствах, які мали бути продані в рамках програми великої приватизації.

У жовтні 2021 року Міністерство соціальної політики пропонувало ввести добровільні внески на загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення власним коштом та заохочувати це робити через 100%-ний бонус від держави в рамках 1% від заробітної плати на старті роботи накопичувальної системи. При цьому ще роком раніше Мінсоцполітики виступало з ініціативою випробувати накопичувальну систему на підприємствах із шкідливими умовами праці.

На початку ж лютого 2022 року, перед повномасштабним російським вторгненням, повідомлялося, що Мінсоцполітики пропонує Кабміну підтримати ініціативу щодо запровадження накопичувальних пенсій на всіх підприємствах із часткою держави у статутних фондах понад 50%.

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