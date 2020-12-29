Минсоцполитики инициирует переход в 2021 году вредных производств на накопительные пенсии

Министерство социальной политики инициирует изменение подхода к отчислениям в Пенсионный фонд предприятий с вредными условиями труда. Как отметил накануне в эфире телеканала "Дом" советник министра соцполитики Николай Шамбир, речь идет об обязательном переходе таких предприятий на накопительную систему.

"Согласно законодательству, предприятие должно возмещать ПФ до достижения пенсионного возраста деньги для выплат, и происходит ситуация, когда сокращается предприятие: вместо 6000 рабочих — 300 человек. Понятно, что никаких экономических условий платить эти деньги нет. И получается, что возмещать эти пенсии приходится за счет бюджета... И мы сейчас поменяли эту систему. Взносы будут платить предприятия за то время, когда человек работает", — сказал он.

Предполагается, что устанавливать перечень таких юрлиц будет Кабинет министров. В частности, к ним будут отнесены горнодобывающие, железнодорожные, химические и металлургические предприятия.

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"Предприятие знает, что ему нужно или заплатить эти деньги, или улучшать условия труда, выводить эти вредные производства, тратить деньги на охрану труда — тогда меньше придется платить за этого человека и тогда меньше людей будет во вредных условиях работать. Это многогранный подход. Мы влияем на охрану труда, на здоровье людей и даже на продолжительность жизни", — добавил советник министра.

Отметим, что ранее в декабре министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что ее ведомство разработало законопроект, которым вводится профессиональная пенсионная накопительная система. По ее словам, предприятия с вредными и тяжелыми условиями труда должны будут выплачивать трудящимся дополнительные средства на пенсию за каждый месяц, отработанный на таких производствах.

Чиновница пояснила, что сейчас сотрудники таких предприятий могут выйти на пенсию на 5−10 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, но при наличии стажа работы на вредных или тяжелых производствах не менее 10 или 15 лет.

"Пенсия выплачивается за счет средств ПФ с последующим возмещением этих расходов работодателем. Мы же предлагаем реализовать право на досрочную пенсию путем формирования за счет работодателя личного накопительного счета работника. Он будет в будущем получать в течение этого досрочного периода средства с собственного пенсионного накопительного счета", — отметила она.

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По словам Лазебной, также предусматривается и альтернатива — человек сможет отложить эти деньги, и уже потом, при выходе на пенсию по общему законодательству, кроме пенсии от государства, получать также эти отложенные выплаты из накопительной системы.

Она посетовала на то, что сегодня механизм возмещения работодателями уплаченных людям льготных пенсий практически не работает, а в дальнейшем ситуация будет только ухудшаться. По данным Минсоцполитики, из 10 тысяч предприятий, которые должны возмещать льготные пенсии, более 8 тысяч имеют задолженность, а из них более 2500 находятся в состоянии банкротства или не имеют активов для погашения задолженности.

Задолженность же предприятий перед ПФ по возмещению расходов на льготные пенсии составляет более 15,3 млрд грн. За последние 10 лет этот долг вырос более чем в 5 раз и с каждым годом, ожидают в министерстве, будет расти примерно на 1,5 млрд грн.

К тому же, по словам Лазебной, каждый год все больше людей не могут подтвердить свой стаж на вредных или тяжелых производствах и остаются без льготных пенсий, поскольку предприятия ликвидируются, реорганизуются или теряют архивы.