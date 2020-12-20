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Банки 40 минут назад

Ощадбанк продлил срок действия платежных карт переселенцев на два месяца

Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения

Фото: Facebook/Ощадбанк Фото: Facebook/Ощадбанк
Фото: Facebook/Ощадбанк

Ощадбанк не будет блокировать карточки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, до 1 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

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"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и расплачиваться старой картой до 1 марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий заявили, что Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до 1 января 2021 года.

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Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19" Ощадбанк на период установления карантина и в течение 60 дней со дня его отмены прекратил блокирование расходных операций по карточному счету ВПЛ, которые должны были пройти физическую идентификацию

Напомним, в середине марта 2016 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому Пенсионному фонду поручено разработать и согласовать с Минсоцполитики и Ощадбанком порядок эмиссии платежных карт, одновременно являющихся пенсионным удостоверением для переселенцев.

Срок действия таких карт может составлять до 3 лет при условии прохождения физической идентификации клиента в Ощадбанке первые 2 раза — каждые 6 месяцев, в дальнейшем — каждые 12 месяцев.

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