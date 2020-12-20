Ощадбанк продлил срок действия платежных карт переселенцев на два месяца

Ощадбанк не будет блокировать карточки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые обслуживаются по тарифному пакету "Мой счет", срок действия которых истекает во время карантина, до 1 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, Ощадбанк продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

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"Если вы получили SMS от Ощадбанка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать свою новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и расплачиваться старой картой до 1 марта 2021 года", — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве по вопросам оккупированных территорий заявили, что Ощадбанк продлил действие карт переселенцев до 1 января 2021 года.

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Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни COVID-19" Ощадбанк на период установления карантина и в течение 60 дней со дня его отмены прекратил блокирование расходных операций по карточному счету ВПЛ, которые должны были пройти физическую идентификацию

Напомним, в середине марта 2016 года Кабинет министров Украины принял постановление, согласно которому Пенсионному фонду поручено разработать и согласовать с Минсоцполитики и Ощадбанком порядок эмиссии платежных карт, одновременно являющихся пенсионным удостоверением для переселенцев.

Срок действия таких карт может составлять до 3 лет при условии прохождения физической идентификации клиента в Ощадбанке первые 2 раза — каждые 6 месяцев, в дальнейшем — каждые 12 месяцев.