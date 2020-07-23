Ощадбанк выпускает мгновенную цифровую карту в трех валютах

Ощадбанк предлагает клиентам платежную карту без физического носителя — цифровую карту с возможностью открытия счета в гривне, долларах или евро.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, диджитал-новинка находится в приложении Ощад 24/7. По функциям она полностью заменяет обычную банковскую карту.

Цифровую карту можно быстро и удобно заказать онлайн в Ощад 24/7. После заказа она будет мгновенно активирована для использования в Ощад 24/7 и сети Интернет, а после добавления в Apple Pay или Google Pay — для расчетов в торговых сетях.

"Ощадбанк внимательно следит за развитием мировых онлайн-технологий, внедряет собственные цифровые сервисы и продукты. Мы предлагаем клиентам получать банковские услуги онлайн, поскольку это быстро и надежно. Цифровая карта — безопасный и удобный инструмент осуществления любых операций с карточным счетом, ее невозможно потерять. Она поможет клиенту быстро получить любую услугу от Ощадбанка", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Цифровая карта предусматривает получение практически всех банковских услуг, в частности:

– быстрое и удобное открытие счета в гривне, долларах или евро;

– расчеты Apple Pay или Google Pay в магазинах, оплата товаров и услуг через Интернет;

– перевод средств;

– открытие депозита "Мобільні заощадження";

– обмен валют;

– пользование бонусной программой Mastercard Більше.

По желанию к счету цифровой карты можно заказать и получить в отделении дополнительную карту с физическим носителем.

Подробная информация о цифровой карте — в Ощад 24/7. Пополнять ее можно в кассах, POS-терминалах, банкоматах и информационно-платежных терминалах Ощадбанка.

Ранее Ощадбанк по инициативе Национального банка Украины и совместно с партнерами — платежными системами, киберполицией, другими банками и организациями — начал широкомасштабную информационную кампанию против платежного мошенничества.