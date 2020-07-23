  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 60 минут назад

Ощадбанк выпускает мгновенную цифровую карту в трех валютах

Диджитал-новинка находится в приложении Ощад 24/7. По функциям она полностью заменяет обычную банковскую карту

Фото: Ощадбанк Фото: Ощадбанк
Фото: Ощадбанк

Ощадбанк предлагает клиентам платежную карту без физического носителя — цифровую карту с возможностью открытия счета в гривне, долларах или евро.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, диджитал-новинка находится в приложении Ощад 24/7. По функциям она полностью заменяет обычную банковскую карту.

Кратко и по делу в Telegram

Цифровую карту можно быстро и удобно заказать онлайн в Ощад 24/7. После заказа она будет мгновенно активирована для использования в Ощад 24/7 и сети Интернет, а после добавления в Apple Pay или Google Pay — для расчетов в торговых сетях.

"Ощадбанк внимательно следит за развитием мировых онлайн-технологий, внедряет собственные цифровые сервисы и продукты. Мы предлагаем клиентам получать банковские услуги онлайн, поскольку это быстро и надежно. Цифровая карта — безопасный и удобный инструмент осуществления любых операций с карточным счетом, ее невозможно потерять. Она поможет клиенту быстро получить любую услугу от Ощадбанка", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Читайте также:
Ощадбанк похвастался объемами розничного кредитования: превысили докарантинный уровень

Цифровая карта предусматривает получение практически всех банковских услуг, в частности:

– быстрое и удобное открытие счета в гривне, долларах или евро;

– расчеты Apple Pay или Google Pay в магазинах, оплата товаров и услуг через Интернет;

– перевод средств;

– открытие депозита "Мобільні заощадження";

– обмен валют;

– пользование бонусной программой Mastercard Більше.

По желанию к счету цифровой карты можно заказать и получить в отделении дополнительную карту с физическим носителем.

Подробная информация о цифровой карте — в Ощад 24/7. Пополнять ее можно в кассах, POS-терминалах, банкоматах и информационно-платежных терминалах Ощадбанка.

Ранее Ощадбанк по инициативе Национального банка Украины и совместно с партнерами — платежными системами, киберполицией, другими банками и организациями — начал широкомасштабную информационную кампанию против платежного мошенничества.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Ключевой фигурант дела Wirecard и Payoneer скрывается в России
Ключевой фигурант дела Wirecard и Payoneer скрывается в России
Анонимность под вопросом: в сети нашли уязвимость для VPN-сервисов
Анонимность под вопросом: в сети нашли уязвимость для VPN-сервисов
Стало известно, когда Microsoft запустит облачный сервис Project xCloud
Стало известно, когда Microsoft запустит облачный сервис Project xCloud
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ford выпустил новое поколение Bronco и тут же оказался завален заявками (ФОТО)

  3. Курс доллара перешагнул психологический уровень 28 гривен

  4. "Укрпочта" пускает "с молотка" более 30 объектов недвижимости

  5. В Деснянском районе Киева из-за угрозы взрыва перекрыли движение транспорта

Загрузка...