Ощадбанк похвастался объемами розничного кредитования: превысили докарантинный уровень

Государственный Ощадбанк сообщает о существенном, а по определенным направлениям рекордном росте розничного кредитования в июне 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

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В частности, в июне банк зафиксировал собственный рекорд по автокредитованию и лучший результат на рынке по приросту, предоставив в течение месяца 425 кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму 202 млн грн.

Для сравнения, в 2019 году среднее количество предоставленных автокредитов составляло 300 в месяц. Доля Ощадбанка на рынке достигла 27%. Еще в начале 2018 года она составляла лишь 4% рынка.

Указано, что всего в июне Ощадбанк предоставил 443,3 млн грн розничных кредитов. Это — лучший результат банка с начала 2020 года.

"После временного замедления кредитования во второй половине марта-апреля, вызванного карантинными ограничениями, с середины мая мы наблюдаем рост активности клиентов. А уже в июне по объему розничного кредитования Ощадбанк вышел на докарантинный уровень", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

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По его словам, интерес со стороны потребителей к кредитным программам госбанка значительный.

"В течение последних лет мы совершенствовали продукты, улучшали условия, расширяли партнерские программы. Как результат — увеличение объемов кредитования и усиление рыночных позиций банка", — подчеркнул Пышный.

В финучреждении также напомнили, что предлагают полный спектр кредитных продуктов: кредиты на приобретение новых и подержанных авто, ипотечные и "теплые" кредиты, кредиты на оборудование, которое производит зеленую энергию, карточные и кэш-кредиты.

Ранее Ощадбанк по инициативе Национального банка Украины и совместно с партнерами — платежными системами, киберполицией, другими банками и организациями — начал широкомасштабную информационную кампанию против платежного мошенничества.