  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Ощадбанк похвастался объемами розничного кредитования: превысили докарантинный уровень

В госбанке заявили о рекордном росте автокредитования в июне

Ощадбанк. Фото: из открытых источников Ощадбанк. Фото: из открытых источников
Ощадбанк. Фото: из открытых источников

Государственный Ощадбанк сообщает о существенном, а по определенным направлениям рекордном росте розничного кредитования в июне 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, в июне банк зафиксировал собственный рекорд по автокредитованию и лучший результат на рынке по приросту, предоставив в течение месяца 425 кредитов на приобретение автомобилей на общую сумму 202 млн грн.

Для сравнения, в 2019 году среднее количество предоставленных автокредитов составляло 300 в месяц. Доля Ощадбанка на рынке достигла 27%. Еще в начале 2018 года она составляла лишь 4% рынка.

Указано, что всего в июне Ощадбанк предоставил 443,3 млн грн розничных кредитов. Это — лучший результат банка с начала 2020 года.

"После временного замедления кредитования во второй половине марта-апреля, вызванного карантинными ограничениями, с середины мая мы наблюдаем рост активности клиентов. А уже в июне по объему розничного кредитования Ощадбанк вышел на докарантинный уровень", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

Читайте также:
Ощадбанк снизил ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса

По его словам, интерес со стороны потребителей к кредитным программам госбанка значительный.

"В течение последних лет мы совершенствовали продукты, улучшали условия, расширяли партнерские программы. Как результат — увеличение объемов кредитования и усиление рыночных позиций банка", — подчеркнул Пышный.

В финучреждении также напомнили, что предлагают полный спектр кредитных продуктов: кредиты на приобретение новых и подержанных авто, ипотечные и "теплые" кредиты, кредиты на оборудование, которое производит зеленую энергию, карточные и кэш-кредиты.

Ранее Ощадбанк по инициативе Национального банка Украины и совместно с партнерами — платежными системами, киберполицией, другими банками и организациями — начал широкомасштабную информационную кампанию против платежного мошенничества.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Как пандемия диджитализировала банковский опыт — интервью Леси Сироты, ОТП Банк
Как пандемия диджитализировала банковский опыт — интервью Леси Сироты, ОТП Банк
ШахрайГудбай: Ощадбанк вместе с НБУ начал информкампанию против платежного мошенничества
ШахрайГудбай: Ощадбанк вместе с НБУ начал информкампанию против платежного мошенничества
Золотовалютные резервы Украины выросли до уровня осени 2012 года
Золотовалютные резервы Украины выросли до уровня осени 2012 года
Загрузка...
Новое видео
Николай Тимощук: об устойчивости компаний, спросе на UNIT.City и человеке будущего / Delo.UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Место Вакарчука в Раде займет жена экс-министра обороны

  3. Неизвестные подбросили гроб и венки в поселок, где живет экс-глава НБУ Смолий (ФОТО)

  4. Президент Зеленский пожаловался на курс и независимость Национального банка

  5. В Украине зафиксировано 810 новых случаев коронавируса

Загрузка...