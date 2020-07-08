ШахрайГудбай: Ощадбанк вместе с НБУ начал информкампанию против платежного мошенничества

Государственный Ощадбанк по инициативе Национального банка Украины и совместно с партнерами — платежными системами, киберполицией, другими банками и организациями — начинает широкомасштабную информационную кампанию.

Ее цель — научить украинцев основным правилам безопасности безналичных и онлайн-платежей, сообщает пресс-служба госбанка.

Указано, что в рамках проекта ШахрайГудбай на телевидении, в социальных сетях, СМИ будут транслироваться социальные ролики, выпускаться материалы, посвященные основным правилам безопасности и популярным мошенническим схемам.

Представители банков и специалисты в сфере финансов, IT, кибербезопасности будут участвовать в теле- и радиошоу, в публичных мероприятиях, в частности, в круглых столах и вебинарах.

"Если раньше мы боролись с накладками на банкоматах, с помощью которых мошенники похищали данные карт, то сейчас мы боремся за осведомленность граждан, так как в большинстве случаев люди становятся жертвами мошенников из-за несоблюдения основных правил платежной безопасности", — отмечает директор Департамента платежных систем и инновационного развития Национального банка Украины Алексей Шабан.

По его словам, в 2019 году в Украине произошло почти 72 тысячи случаев незаконных действий с платежными картами, 58% из них произошли в интернете. А вот мошенничество с накладками на банкоматах почти отошло в прошлое.

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"В борьбе с мошенничеством крайне важна просветительская работа с клиентами на всех уровнях. К сожалению, далеко не все имеют достаточный уровень финансовых и других знаний, и понятно, что в стрессовой ситуации многие люди теряются и подвергаются мошенническим манипуляциям. Кампания ШахрайГудбай, к которой присоединился Ощадбанк, как раз нацелена на повышение финансовой грамотности каждого украинца. Чем больше мы будем об этом говорить, тем более пользователи платежных карт будут осторожными при проведении карточных расчетов", — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

В Украине, как и в мире, одним из наиболее популярных видов мошенничества с платежными картами является социальная инженерия — когда люди сами переводят деньги аферистам или раскрывают им данные своих карт. В 2020 году из-за карантинных мероприятий украинцы все чаще стали выбирать безналичные платежи, расчеты и покупки онлайн.

Как отмечается, появились и новые схемы у мошенников, которые под видом государственных органов обещают денежное пособие за карантин и таким образом выманивают данные платежных карт. Поэтому вызов и задачи для банков всех стран, особенно в период карантина и массового перехода в онлайн, — обезопасить людей от таких случаев.

Известно, что информационная кампания будет проходить в июле-августе 2020 года во всех областях Украины.

Ранее государственный Ощадбанк осуществил второе в текущем году снижение ставок по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса.