Вслед за нардепом назначение главы правления Ощадбанка заблокировал банкир

Один из кандидатов на пост председателя правления Ощадбанка Геннадий Хелемский через Печерский районный суд заблокировал назначение Сергея Наумова главой Ощадбанка.

Как сообщает "НВ Бизнес", иск подал директор одного из департаментов государственного Укргазбанка Геннадий Хелемский.

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Ранее Delo.ua сообщал, что 19 июня в Окружной административный суд города Киева (ОАСК) поступило заявление об обеспечении иска о запрете проводить регистрационные действия в отношении регистрации Сергея Наумова руководителем и/или подписантом государственного Ощадбанка.

В ОАСК также поступил иск народного депутата Максима Бужанского, который просит суд признать противоправной бездеятельность Министерства финансов по неподготовке и невнесению на рассмотрение Кабмина проектов актов по определению кандидатов на должность председателя правления Ощадбанка и о его назначении.

17 июня, по результатам конкурсного отбора, наблюдательный совет Сбербанка утвердил результаты конкурса и определился с победителем на должность председателя правления.

Им стал Сергей Наумов — глава правления Пиреус Банка, экс-глава правления УкрСиббанка и Правэкс-Банка.

"Согласно юридическим процедурам, Наумов будет назначен на должность после прекращения полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и согласования кандидата на должность председателя правления Национальным банком Украины. Это будет происходить в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Планом передачи управления, что будет определено Наблюдательным советом", — говорится в сообщении Сбербанка.

Отметим, что результаты уже одного конкурса, в котором побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный, были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам".