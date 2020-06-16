Ощадбанк: вторая попытка избрать главу

Предыдущая попытка не удалась. Конкурс, проведенный в начале марта, был отменен "в связи с непредвиденными обстоятельствами". Это было официальной формулировкой, которую так и не стали расшифровывать. За страшной формулировкой скрывались проблемы, связанные с карантинными мероприятиями и закрытыми границами, и нормальный конкурс просто не получилось бы провести.

Долго время считалось, что главой Ощадбанка останется Андрей Пышный. Однако в прошлом году вокруг главы Ощада разразился скандал. Андрей Пышный переформатировал под себя Наблюдательный Совет Ощадбанка, и этот совет тут же принял решение о продлении контракта с Пышным с формулировкой "квалификационным требованиям соответствует". Это вызвало, скажем так, удивление Международного валютного фонда, Всемирного банка и даже ЕБРР. Все эти институции поддержали Нацбанк в стремлении навести порядок в Ощаде, а сам скандал сильно ударил по перспективам и позициям Пышного.

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Кроме того, выяснилось, что проверку Пышного как кандидата проводила та же компания, что отбирала членов Наблюдательного совета — Педерсен и партнеры. А это, по мнению НБУ, свидетельствовало о конфликте интересов.

После таких разборок Пышный стал для НБУ, Минфина и международных институтов нежелательным кандидатом. В результате на новый конкурс поданы новые кандидатуры, а Андрей Пышный взял самоотвод со словами "пора двигаться дальше".

Кто же придет на его место?

По данным "Зеркала недели", в шорт-листе — пятеро:

Наиболее известен Геннадий Хелемский — директор департамента структурированного торгового финансирования в Укргазбанке. Один из наиболее "засветившихся" в медиа кандидатов, и один из наиболее вероятных победителей. В апреле 2020-го был критикуем на телеграм-канале известного нардепа Дубинского за излишнюю, по мнению Дубинского, связь с МВФ. "Соросенок", в терминологии Дубинского? Не все так просто.

Издание FinClub утверждало, что компромат на себя Дубинскому слил сам Хелемский в попытке подчеркнуть, какие у него хорошие отношения с МВФ и плохие — с нардепами из группы Коломойского. То есть создать о себе ложное впечатление. По информации издания The Page, кандидатуру Хелемского поддерживает Сергей Шефир, помощник и близкий друг президента Зеленского, а это серьезная заявка на победу. И серьезная проблема для страны, так как связь Шефира с Коломойским (через Тимура Миндича) и с братьями Суркисами (напрямую) очевидна.

Остальные кандидаты намного менее публичны. Это Антон Тютюн — замглавы в Ощадбанке, Галина Пахачук — замглавы Приватбанка, Сергей Наумов - глава правления Пиреус Банка и Сергей Магдыч — замглавы в ПУМБе.

Галину Пахачук называют серьезным профессионалом с отличной репутацией и большим опытом. Есть известное видео, на котором она достаточно жестко прокатывается по наследию Коломойского:

Ее карьера прошла в Ощадбанке, где она за 19 лет от низов доросла до зампредправления Ощада и главного казначея. Позднее после национализации стал замглавы "Приватбанка" и остается им до сих пор. Казалось бы — идеальный кандидат, но, по нашим данным, Галину Пахачук видеть во главе Ощада не хотят. В неофициальную тройку лидеров она не вошла.

Аналогично в тройку лидеров не попал и Сергей Магдыч, замглавы ПУМБА, тоже достаточно крупного банка.

В тройке лидеров, по моим данным, остались Антон Тютюн, Сергей Наумов и уже упомянутый Геннадий Хелемский.

Антон Тютюн на данный момент занимает пост замглавы Ощадбанка, в котором работает с 2010 года. Можно сказать, что Тютюн, хотя и имеет значительный опыт в управлении банком, член команды Пышного, и, в том числе, несет часть ответственности за нынешние проблемы Ощадбанка. И если обслуживание и брендинг в Ощаде еще удалось поправить, то рентабельность на капитал в 0,6% говорит о том, что банк в тупике и не понимает, как развиваться.

Но главная проблема даже не в этом. Тютюна обвиняли в связи с Суркисами: его отец был первым заместителем киевской организации Федерации футбола Украины, подконтрольной Суркисам. Самого Тютюна считают кандидатурой, выдвинутой кланом Коломойского.

Еще один кандидат — это Сергей Наумов, председатель правления украинской дочки греческого банка Пиреус. Пиреус традиционно входит в число самых надежных украинских банков с хорошим кредитным портфелем (от топ-3 до топ-10). При этом Пиреус — достаточно гибкий банк, старается подстроиться под украинские реалии и четко выбирает сегменты для работы. То есть Наумов выглядит как человек, имеющий достаточный опыт на уровне предправления и как человек, который способен модернизировать вверенный ему банк.

О связях Наумова с кем-то из украинских олигархов ничего не известно. Известно, что он покинул должность замглавы правления украинской дочки Сбербанка вскоре после начала войны.

Если бы критерии выбора в основном опирались на опыт кандидатов, то конечно самый большой опыт у Тютюна из Ощада (хотя кто-то может справедливо заметить, что это не тот опыт), потом Наумов из Пиреуса, а закрывал бы тройку Хелемский, который никогда не управлял ничем крупнее департамента узкоспециализированного госбанка.

На самом же деле выбор, вероятно, будет происходить по критерию близости к власти и главой второго по размеру государственного банка станет Геннадий Хелемский, прыгнув на такую высоту с должности простого начальника департамента.

Недруги же Шефира распускают слухи, что назначение его креатуры Хелемского — это компенсация его старым друзьям Суркисам за провал в их юридической войне вокруг Приватбанка.

Напомним, от того, насколько квалифицирован и независим от олигархических кнутов и пряников будет кандидат, прямо зависит наше с вами общее благополучие. Финансовая система Украины в этом году пострадала от коронавируса так, будто сама его подхватила, причем в тяжелой форме. А Ощадбанк — один из крупнейших госбанков, а заодно банк, через который идут критически важные социальные платежи.

Хотелось бы, чтобы шли и дальше.