В Пиреусбанке назначение своего главы Наумова главой Ощадбанка комментировать отказываются

В своем сообщении о победе действующего главы Пиреус Банка над конкурентами на пост главы Ощадбанка Антона Тютюна (замглава Ощадбанка) и Геннадия Хелемского (директор департамента структурированного торгового финансирования Укргазбанка) FinClub ссылался на "знакомый с голосованием источник".

"Знакомый с голосованием источник" в частности рассказал FinClub, что перед голосованием 5 независимых членов набсовета получили анонимные письма с предложением проголосовать за заместителя главы Укргазбанка Геннадия Хелемского за вознаграждение, о чем они сообщили службе безопасности банка, а сам градус дискуссии при обсуждении кандидатов на главу Ощадбанка был слишком высок.

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Само избрание Сергея Наумова главой Ощадбанка инвестиционный банкир Сергей Фурса объясняет на своей странице в Facebook тем, что там успели создать независимый наблюдательный совет. Он считает кандидатуру Наумова хорошим выбором для государственного банка.

Тем временем, в самом Пиреус Банке отказываются комментировать назначение своего главы Сергея Наумова главой Ощадбанка.

На запрос Delo.ua пресс-служба Пиреус Банка ответила: "Мы не комментируем неофициальную информацию".

Сам Сергей Наумов на поздравления с назначением в Facebook также пока не отвечает и никак не реагирует.

Такое молчание может быть связано с требованием представителя Верховной Рады в номинационной комиссии по отбору независимых членов наблюдательных советов госбанков Александра Дубинского к Минфину и Кабмину признать конкурс по отбору главы правления Ощадбанка несостоявшимся. Набсовету Ощадбанка Дубинский предлагает провести новый конкурс.

Александр Дубинский считает получение анонимных электронных писем на английском языке с предложением поддержать кандидатуру Геннадия Хелемского за денежное вознаграждение членами наблюдательного совета Ощадбанка провокацией, которая привела к тому, что во время конкурса все пять "независимых" членов набсовета проголосовали против Хелемского, аргументируя это "коррупционными рисками", отдав предпочтение Сергею Наумову.

"Очевидно, что такая провокация могла быть выгодна как господину Наумову, так и действующему главе правления Ощадбанка Андрею Пышному, который неоднократно выступал против конкурса (и за сохранение своего хлебного места). Особое удивление вызывает тот факт, что после писем с предложением коррупционного вознаграждения — конкурс не был приостановлен, либо отменён до установления, кто был отправителем коррупционных писем, и в чьих интересах они были созданы и отправлены", — написал на своей странице в Facebook Александр Дубинский.

Как бы там не было, но, очевидно, что точка в истории с избранием Сергея Наумова главой Ощадбанка еще не поставлена.

Отметим, что результаты уже одного конкурса, в котором побеждал действующий глава Ощадбанка Андрей Пышный, были отменены по "непредсказуемым внешним обстоятельствам".