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Ночная атака на Киев: Северный мост полностью закрыт, повреждены дома
В Киеве в результате ночной российской атаки поврежден Северный мост. Движение им закрыто в обе стороны, специалисты обследуют сооружение и определяют степень повреждений.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.
По словам Кличко, в мост попали несколько ракет. В результате были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.
На Северном мосту уже работают дорожники и коммунальщики. По словам Кличко, повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.
Кроме того, взрывной волной на парковке у моста повреждены пять грузовых автомобилей.
Из-за атаки пострадали и другие объекты в столице. В Соломенском районе обломки попали в пятиэтажный жилой дом. По другому адресу взрывной волной повреждено остекление окон еще одного пятиэтажного дома.
В результате атаки в Киеве пострадали пять человек, среди них 14-летний ребенок. Двое раненых госпитализировали.
Также ночью повреждены энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях. Поэтому в столице возникла сложная ситуация с энергоснабжением, что повлияло на работу систем тепло- и водоснабжения.
Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением услуг.
Из-за значительных колебаний напряжения от внешних источников питания на линиях метро возможны временные остановки движения, увеличение интервалов между поездами и кратковременные остановки эскалаторов. После стабилизации внешнего электроснабжения движение поездов было возобновлено.
Напомним, 3 октября российский дрон уже атаковал Северный мост в Киеве . Тогда были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а движение с левого на правый берег временно перекрывали.