Ночная атака на Киев: Северный мост полностью закрыт, повреждены дома

В Киеве в результате ночной российской атаки поврежден Северный мост. Движение им закрыто в обе стороны, специалисты обследуют сооружение и определяют степень повреждений.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, в мост попали несколько ракет. В результате были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть.

На Северном мосту уже работают дорожники и коммунальщики. По словам Кличко, повреждены дорожное полотно, контактная троллейбусная сеть и линия электропередач.

Кроме того, взрывной волной на парковке у моста повреждены пять грузовых автомобилей.

Из-за атаки пострадали и другие объекты в столице. В Соломенском районе обломки попали в пятиэтажный жилой дом. По другому адресу взрывной волной повреждено остекление окон еще одного пятиэтажного дома.

В результате атаки в Киеве пострадали пять человек, среди них 14-летний ребенок. Двое раненых госпитализировали.

Также ночью повреждены энергетические объекты в Киевской и Житомирской областях. Поэтому в столице возникла сложная ситуация с энергоснабжением, что повлияло на работу систем тепло- и водоснабжения.

Энергетики и коммунальные службы работают над восстановлением услуг.

Из-за значительных колебаний напряжения от внешних источников питания на линиях метро возможны временные остановки движения, увеличение интервалов между поездами и кратковременные остановки эскалаторов. После стабилизации внешнего электроснабжения движение поездов было возобновлено.

Напомним, 3 октября российский дрон уже атаковал Северный мост в Киеве . Тогда были повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть, а движение с левого на правый берег временно перекрывали.