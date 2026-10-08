Путин сменил тактику войны: почему под ударом оказались мосты Киева

Россия пытается перенести войну на поле, где, по мнению Кремля, преимущество - террор против гражданского населения и разрушение критической инфраструктуры. Одной из ключевых задач российских атак могут быть семь мостов через Днепр в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом информирует The Telegraph.

Зачем Путин хочет уничтожить мосты Киева

По словам автора, российское наступление на Донбассе в последние месяцы не дает Кремлю ожидаемого результата. Украинские силы сопротивляются в районах Покровска и Лимана, тогда как российская армия несет значительные потери.

На этом фоне Владимир Путин может пытаться изменить ситуацию с помощью ударов по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

Для этого к операциям снова привлекают генерала Сергея Суровикина, известного по прозвищу "Генерал Армагеддон". Он командовал российскими силами в Украине и был связан с масштабными ударами по гражданской инфраструктуре.

Автор считает, что цель Кремля заключается не только в нанесении физического ущерба украинским городам. Россия может рассчитывать на то, что длительные атаки на гражданскую инфраструктуру истощат население и усилят давление на украинские власти по завершению войны.

Почему под угрозой мосты Киева

Киев уже подвергается регулярным ракетным и дроновым атакам. По данным The Telegraph, всего в течение одного дня в столице 18 раз объявляли воздушную тревогу.

Российские удары все чаще устремляются на объекты, обеспечивающие функционирование города. Среди потенциальных целей автор называет семь мостов через Днепр.

Мосты имеют стратегическое значение для Киева, поскольку обеспечивают автомобильное и железнодорожное сообщение между правобережной и левобережной частями столицы.

Их масштабное повреждение могло бы осложнить передвижение людей, военную логистику и снабжение, а также существенно повлиять на работу городской инфраструктуры.

В то же время, такие атаки имели бы значение далеко за пределами Киева. Столица является одним из ключевых транспортных узлов севера Украины, поэтому нарушение сообщения могло создать дополнительные проблемы для региона.

Россия пользуется дефицитом ракет для ПВО

Еще одним фактором, который может влиять на российскую тактику, есть состояние украинской противовоздушной обороны.

Запасы ракет для ПВО остаются под значительным давлением. Особенно сложна ситуация с дорогими ракетами-перехватчиками для систем Patriot.

Москва, по мнению автора, пытается воспользоваться этой ситуацией, увеличивая количество атак и расширяя перечень целей.

Речь идет уже не только о непосредственно военных объектах. Российские удары все больше ориентированы на инфраструктуру, от которой зависит функционирование украинских городов.

Кремль рассчитывает на усталость Украины и Запада

В The Telegraph считают, что стратегия Путина базируется на расчете на истощение.

Россия имеет большую численность населения, чем Украина, а ее экономика в значительной степени переведена на военные рельсы. Кремль рассчитывает, что сумеет дольше компенсировать потери и продолжать войну.

Однако важным фактором является не только способность Украины сопротивляться. Россия также рассчитывает на постепенное понижение политической и общественной поддержки Украины в странах Запада.

Поэтому, по мнению британского эксперта, вопрос не только в том, сможет ли Украина удерживать позиции на Донбассе. Не менее важно, сохранят ли Великобритания и другие европейские страны готовность поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

Мероприятие призывают усилить ПВО Украины

Автор призывает западные государства увеличить поставки Украине ракет для противовоздушной обороны, радаров, беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

В то же время, он предлагает Западу рассмотреть и более масштабные варианты защиты украинской инфраструктуры.

В частности, речь идет о возможности привлечения авиации НАТО для защиты отдельных районов или критически важных объектов при масштабных российских атаках. Автор подчеркивает, что это не обязательно должно означать создание классической бесполетной зоны или непосредственное вступление Североатлантического союза в войну.

По его мнению, главная задача Запада — не позволить России убедиться в том, что систематические атаки на украинские города способны обеспечить Кремлю стратегическое преимущество.

Украинская армия продолжает сопротивляться российским войскам на Донбассе и наносить им значительные потери. Именно поэтому, считает автор, Запад должен усиливать поддержку Украины, а не сокращать ее.

Если Россия убедится, что удары по Киеву и другой гражданской инфраструктуре приносят результат, масштабы таких атак могут только расти. В то же время устойчивая поддержка Украины должна продемонстрировать Кремлю, что уничтожение городов и истощение населения не позволят России одержать победу в войне.

Россия начала бить по мостам в Киеве

Ранее россияне избивали по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября - оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта.

Мост попал под удар и вечером 2 октября.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве – было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.