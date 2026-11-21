С начала полномасштабного вторжения России Европейский Союз заплатил за российские энергоносители €232,05 млрд. Это на €550 млн больше, чем объем поддержки Украины, мобилизацию которой обеспечили ЕС и его государства-члены за тот же период — €231,5 млрд.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Der Spiegel, обнародовавший данные по ответу еврокомиссарши по вопросам расширения Марты Кос по запросу депутата Европарламента Морица Кернера.

Согласно ответу Еврокомиссии, приведенные суммы охватывают период с 2022 года по середину октября 2026 года.

За это время ЕС и его государства-члены обеспечили мобилизацию €231,5 млрд в поддержку Украины. В то же время €232,05 млрд поступило в Россию как оплату за импорт энергоносителей, в том числе природного газа.

Несмотря на то, что закупки российского газа существенно сократились с 2022 года, общая сумма энергетических платежей России остается соразмерной объемам европейской поддержки Украины.

В Европарламенте раскритиковали платежи России

Депутат Европарламента от германской Свободной демократической партии Мориц Кернер назвал такое соотношение финансовых потоков проявлением непоследовательности европейской политики.

По его словам, Европа фактически тратит на российскую энергетику столько же, сколько на поддержку Украины в противостоянии российской агрессии.

Кернер подчеркнул, что продление закупок российских энергоносителей обеспечивает Москве финансовые поступления, несмотря на усилия ЕС по поддержке Киева.

Евродепутат призвал усилить финансовую помощь Украине, чтобы она имела достаточно ресурсов для противодействия российской агрессии и освобождения оккупированных территорий.

Министр финансов США также раскритиковал Европу

Министр финансов США Скотт Бессент также обвинил европейские страны в финансировании российской военной машины из-за продолжающихся закупок нефти.

В эфире Newsmax он заявил, что европейцы передали России больше средств, чем Украине.

По словам Бессента, такая энергетическая политика противоречит заявленным целям европейских стран поддерживать Украину в войне против России.

Напомним, ранее Dilo сообщало о превышении расходов ЕС на российские нефть и газ над объемом помощи Украине в 2024 году. Тогда, по данным исследования, Евросоюз потратил на импорт российского ископаемого топлива на 39% больше, чем выделил в поддержку Украины.