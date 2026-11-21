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Потери врага по состоянию на 21 ноября 2026 года — Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1732 сутки полномасштабной войны составляют 1 634 860 человек.
Потери России в войне на 21 ноября 2026 года
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 ноября потеряла:
- Личный состав: около 1 634 860 (+1 730) человек,
- Танки: 12 485,
- Боевые бронированные машины: 25 884 (+24),
- Артиллерийские системы: 52 595 (+21),
- РСЗО: 2 289 (+1),
- Средства ПВО: 1 767 (+2),
- Самолеты: 452,
- Вертолеты: 356,
- Наземные робототехнические комплексы: 3 203 (+7),
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 615 411 (+1 065),
- Крылатые ракеты: 5 278 (+82),
- Корабли и катера: 35,Подводные лодки: 2,
- Автомобильная техника и автоцистерны: 177 819 (+283),
- Специальная техника: 4 921 (+2).
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 ноября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 117 враждебных БпЛА типа Shahed (67 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
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