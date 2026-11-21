ВСУ за последние сутки ликвидировали 1730 российских оккупантов. Общие потери личного состава русской армии РФ на 1732 сутки полномасштабной войны составляют 1 634 860 человек.

Потери России в войне на 21 ноября 2026 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 ноября потеряла:

Личный состав: около 1 634 860 (+1 730) человек,

Танки: 12 485,

Боевые бронированные машины: 25 884 (+24),

Артиллерийские системы: 52 595 (+21),

РСЗО: 2 289 (+1),

Средства ПВО: 1 767 (+2),

Самолеты: 452,

Вертолеты: 356,

Наземные робототехнические комплексы: 3 203 (+7),

БпЛА оперативно-тактического уровня: 615 411 (+1 065),

Крылатые ракеты: 5 278 (+82),

Корабли и катера: 35,Подводные лодки: 2,

Автомобильная техника и автоцистерны: 177 819 (+283),

Специальная техника: 4 921 (+2).

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 21 ноября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 117 враждебных БпЛА типа Shahed (67 из них – реактивные), герберы, дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного приступа противника на 19 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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