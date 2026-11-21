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Россия ударила ракетой по Печенежской дамбе в Харьковской области: движение полностью перекрыто
В Харьковской области 21 ноября в результате российского ракетного удара повреждена автомобильная дорога государственного значения Т-21-11 Чугуев — Печенеги — Большой Бурлук в районе Печенежской дамбы. Проезд этим участком полностью перекрыт, для водителей организуют альтернативный маршрут.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Службы восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.
По данным службы, российские войска нанесли удар около часу ночи. В результате атаки поврежден участок дороги на отметке 24+335 км.
Из-за повреждения проезд по Печенежской дамбе пока невозможен.
Как объехать Печенежскую дамбу
Для водителей организуют объезд по маршруту:
Чугуев – Коробочкино – Лебяже – Базалиевка – Приморское.
В Службе восстановления призывают водителей учитывать перекрытия при планировании поездок, быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков.
Сроки возобновления движения по поврежденному участку дороги пока не сообщают.
Напомним, ранее российские войскаатаковали Южный мост в Киеве. В результате ракетного удара 27 октября была повреждена транспортная инфраструктура, что привело к ограничениям движения метро и автомобильного транспорта.