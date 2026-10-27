Россия атаковала Южный мост в Киеве: как курсирует метро

В Киеве в результате ракетной атаки ночью 27 октября повреждена инфраструктура метрополитена и Южный мост. Поэтому движение поездов ограничили на "зеленой" линии метро, а впоследствии мост временно перекрыли для всего транспорта в обоих направлениях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в результате обстрела было попадание в Южный мост. Также повреждена расположенная на нем инфраструктура метрополитена.

Южный мост закрыли для всего транспорта в обоих направлениях

Впоследствии патрульная полиция сообщила о временном перекрытии Южного моста для всех транспортных средств в обоих направлениях.

Ограничения связаны с повреждениями, понесенными объектом в результате ночной ракетной атаки.

Как курсируют поезда метрополитена

Кличко сообщил, что все станции метро на "красной" ветке открыты для пассажиров. Движение поездов осуществляется между станциями "Академгородок" – "Лесная".

Поздним вечером в результате атаки врага были повреждения между станциями "Дарница" и "Черниговская" и выходов со станции "Лесная". Специалисты метрополитена работали всю ночь, чтобы обеспечить движение по всем станциям.

Движение же поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" на зеленой ветке метро временно приостановлено из-за попадания в инфраструктуру метро на Южном мосту.

Город добавил количество автобусов, чтобы усилить маршруты наземного транспорта, курсирующего между левым и правым берегом.

В связи с увеличением погрузки на красную линию метрополитена на временном автобусном маршруте № 1-М будут работать 15 единиц подвижного состава.

Также из-за перекрытия Южного моста меняется движение автобусов № 22, 91. Для обеспечения перевозки пассажиров движение этих маршрутов организуют через Дарницкий мост.

На маршруте № 22 количество автобусов увеличат на 4 единицы – в общей сложности будут работать 14 автобусов. В то же время, 5 автобусов будут курсировать на коротком отрезке ул. Тростянецкая – ст. м. "Лыбидская".

На маршруте № 91 также добавят 4 автобуса – в общей сложности будут работать 7 единиц подвижного состава.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 27 октября по 1 ноября частично ограничат движение по Южному мосту в направлении с правого на левый берег Днепра. Из-за ремонта транспорт будут пропускать только первой полосой.