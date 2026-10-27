Росія атакувала Південний міст у Києві: як курсує метро

У Києві внаслідок ракетної атаки вночі 27 жовтня пошкоджено інфраструктуру метрополітену та Південний міст. Через це рух поїздів обмежили на "зеленій" лінії метро, а згодом міст тимчасово перекрили для всього транспорту в обох напрямках.

Як пише Dilo, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

За його словами, внаслідок обстрілу було влучання в Південний міст. Також пошкоджено розташовану на ньому інфраструктуру метрополітену.

Рух Південним мостом перекрили в обох напрямках. Фото: КМДА

Південний міст закрили для всього транспорту в обох напрямках

Згодом патрульна поліція повідомила про тимчасове перекриття Південного мосту для всіх транспортних засобів в обох напрямках.

Обмеження пов’язані з пошкодженнями, яких об’єкт зазнав унаслідок нічної ракетної атаки.

Як курсують поїзди метрополітену

Кличко повідомив, що всі станції метро на "червоній" гілці відкриті для пасажирів. Рух поїздів здійснюється між станціями "Академмістечко" – "Лісова".

Пізно ввечері внаслідок атаки ворога були пошкодження між станціями "Дарниця" і "Чернігівська" та виходів зі станції "Лісова". Фахівці метрополітену працювали всю ніч, щоб забезпечити рух усіма станціями.

Рух же поїздів між станціями "Осокорки" – "Червоний хутір" на зеленій гілці метро тимчасово призупинений через влучання в інфраструктуру метро на Південному мосту.

Місто додало кількість автобусів, щоб посилити маршрути наземного транспорту, що курсує між лівим і правим берегом.

У зв’язку зі збільшенням навантаження на червону лінію метрополітену на тимчасовому автобусному маршруті № 1-М працюватимуть 15 одиниць рухомого складу.

Також через перекриття Південного мосту змінюється рух автобусів №№ 22, 91. Для забезпечення перевезення пасажирів рух цих маршрутів організовують через Дарницький міст.

На маршруті № 22 кількість автобусів збільшать на 4 одиниці – загалом працюватимуть 14 автобусів. Водночас 5 автобусів курсуватимуть на короткому відрізку вул. Тростянецька – ст. м. "Либідська".

На маршруті № 91 також додадуть 4 автобуси – загалом працюватимуть 7 одиниць рухомого складу.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежать рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Через ремонт транспорт пропускатимуть лише першою смугою.