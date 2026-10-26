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Рух Південним мостом знову обмежать: коли та в якому напрямку

Рух Південним мостом знову обмежать
Рух Південним мостом знову обмежать

У Києві з 27 жовтня до 1 листопада частково обмежать рух Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег Дніпра. Через ремонт транспорт пропускатимуть лише першою смугою.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення КМДА.

Обмеження діятимуть із 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада.

Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в бік проспекту Миколи Бажана у напрямку з правого на лівий берег.

Роботи проводитимуть у третій та частково другій смугах руху. На час ремонту автомобілі зможуть рухатися першою смугою.

У КМДА закликали водіїв враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо, 23 жовтня Південний міст тимчасово перекривали у напрямку з правого на лівий берег для проведення ремонтних робіт, необхідних для пришвидшення відновлення руху поїздів на зеленій лінії метро.

Автор:
Тетяна Гойденко

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