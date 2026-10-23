Понтони і пороми: які альтернативи мостам готують у Києві

Альтернативні шляхи через річку Дніпро в Києві включатимуть понтонні мости та пороми, але вони матимуть і обмеження на певний вид транспорту, і на обсяги пасажиропотоку.

Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Володимир Крейденко, передає УНІАН.

"Я думаю, що понтонних мостів буде як мінімум два. Безумовно, вони не забезпечать необхідну прохідну кількість, яку забезпечують зараз діючі мости. Але це буде один з альтернативних варіантів, як переправлятися з одного берега на інший", – підкреслив нардеп.

Він зауважив, що такі тимчасові споруди будуть для автівок, пішоходів, а не для вантажівок.

Іншим варіантом для переправки пасажирів є пороми. Крейденко не повідомляє їхню кількість та загальний експлуатаційний стан, оскільки це чутлива інформація, проте називає місткість.

"Окрім мостів треба думати і про інші варіанти. Є пороми від Славутича до Поштової площі. 150 людей на них можуть поміщатися за раз. Пороми є на балансі. Безумовно, це не вирішить питання кардинально – якщо ми бачимо, що мільйон людей переправляється з лівого на правий берег. Але ми можемо розвести потоки і частково переправляти людей там, де ми можемо", – переконаний Крейденко.

Нагадаємо, у Києві планують розпочати будівництво кількох насипних дамб із понтонними переправами через Дніпро на випадок пошкодження наявних мостів. У перспективі розглядають і будівництво тунелю під річкою. Роботи можуть тривати до трьох місяців, а переправи мають забезпечити щонайменше половину пропускної спроможності нинішніх мостів.

Але на думку експертів, тунель під Дніпром не наближає розв'язання транспортної проблеми сполучення берегів Києва. На проєктування такого будівництва знадобиться щонайменше два роки, а на будівництво - щонайменше п’ять.

Спорудити тунель під річкою

До речі, тунелі під Дніпром у Києві вже намагалися будувати, ще у 1930-х. Напередодні Другої світової в столиці розгорнули "Будівництво №1", відоме як "сталінське метро". Планували прокласти два тунелі з Оболоні на сучасну Троєщину та з Жукового острова на Осокорки. Роботи так і не закінчили.

Загалом, спорудити тунель під річкою цілком реально. Усе впирається лише у складну гідрогеологію Києва та мільярдні бюджети.

Росія почала бити по мостах у Києві

4 жовтня у Києві російський дрон атакував Північний міст — там пошкоджено дорожнє полотно.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.