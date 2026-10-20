Водні переправи за два роки: уряд затвердив експериментальний проєкт

Кабінет міністрів затвердив дворічний експериментальний проєкт із будівництва комбінованих водних переправ і під’їзних шляхів до них. Роботи дозволять виконувати без дозвільних документів, а уряд рекомендував низці областей і Києву передбачити у місцевих бюджетах кошти на першочергове будівництво у 2026 році.

Як пише Dilo, про це свідчить постанова уряду.

Водні переправи та під’їзні шляхи

Уряд рекомендував Київській міській та дев’ятьом обласним військовим адміністраціям передбачити у місцевих бюджетах на 2026 рік кошти на першочергові роботи з будівництва комбінованих водних переправ і під’їзних шляхів до них.

Експериментальний проєкт триватиме не більше двох років із дня набрання чинності відповідною постановою.

Документ також передбачає спрощення будівельних процедур: водні переправи та під’їзні шляхи до них можна буде будувати без дозвільних документів. Після завершення робіт такі об’єкти не потребуватимуть введення в експлуатацію.

Крім того, на період воєнного стану та протягом шести місяців після його припинення "Укрзалізниця" зможе продавати щебеневу продукцію для будівництва водних переправ без застосування конкурентних процедур.

Росія почала бити по мостах у Києві

Росіяни почали бити по мостам. Уперше РФ вдарила по Південному мосту вдень 1 жовтня - тоді окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві - було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.