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Водные переправы через два года: правительство утвердило экспериментальный проект
Кабинет министров утвердил двухлетний экспериментальный проект по строительству комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним. Работы позволят выполнять без разрешительных документов, а правительство рекомендовало ряду областей и Киеву предусмотреть в местных бюджетах средства на первоочередное строительство в 2026 году.
Как пишет Dilo, об этом свидетельствует постановление правительства.
Водные переправы и подъездные пути
Правительство рекомендовало Киевской городской и девяти областным военным администрациям предусмотреть в местных бюджетах на 2026 год средства на первоочередные работы по строительству комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним.
Экспериментальный проект будет длиться не более двух лет со дня вступления в силу соответствующего постановления.
Документ также предусматривает упрощение строительных процедур : водные переправы и подъездные пути можно будет строить без разрешительных документов . После завершения работ такие объекты не требуют ввода в эксплуатацию.
Кроме того, на период военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения " Укрзалізниця" сможет продавать щебенчатую продукцию для строительства водных переправ без применения конкурентных процедур.
Россия начала бить по мостам в Киеве
Россияне стали бить по мостам. Впервые РФ ударила по Южному мостуднем 1 октября - тогда оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.
Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта.
Мост попал под удар и вечером 2 октября.
Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве – было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.