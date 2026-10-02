Россияне снова ударили по Южному мосту в Киеве: что известно

Вечером, 2 октября, зафиксировано очередное попадание в Южный мост в Киеве. Объект пострадал от ударов после серии предварительных атак со стороны российских войск.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, на место происшествия сразу отправились экстренные службы.

Из-за вражеских обстрелов переправа полностью закрыта для движения как автотранспорта, так и поездов метрополитена.

Удары по Южному мосту

Российские войска дважды атаковали Южный мост в Киеве вечером 1 октября, а утром 2 октября зафиксировали новое попадание. После ударов движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановили.

По предварительной информации, в результате атаки были повреждены мостовая опора, отбойник, дорожное полотно и защитное бетонное ограждение метрополитена.

После атаки специалисты метрополитена обесточили рельсы, а движение поездов метро и наземного транспорта через мост остановили.

Значение Южного моста

Южный мост является одним из важнейших и сложных инженерных сооружений Киева, соединяющего центральную часть города с густонаселенными левобережными районами, а также служит ключевой магистралью на пути в международный аэропорт "Борисполь".

Строительство мостового перехода длилось много лет, а особенностью конструкции является сочетание автомобильных полос и путей метрополитена (Сырецко-Печерская линия).

Из-за высокого стратегического значения и угрозы безопасности движение этой переправой для частного транспорта было существенно ограничено еще с начала полномасштабного вторжения, однако из-за прицельные атаки движение полностью остановлено даже для общественного транспорта и метро.

В КГГА отмечают, что в настоящее время ожидаются экспертные выводы профильных научных институтов по запросу Мининфраструктуры по дальнейшей эксплуатации моста и возобновлению движения метрополитена по нему.