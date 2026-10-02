Капитализация Nvidia достигла $5,7 трлн на фоне выкупа акций и оптимизма по отношению к ИИ

Акции американской корпорации Nvidia достигли рекордного уровня впервые с мая, поскольку инвесторы массово вернулись к покупке ценных бумаг после двухмесячной распродажи, лишившей компанию более 1 трлн долларов рыночной стоимости.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Котировки самой дорогой публичной компании мира прибавили 2,9%, продолжив почти 25-процентный рост от минимумов конца июля, когда опасения по поводу перспектив сектора искусственного интеллекта давили на рынок. В целом с начала года акции разработчика чипов выросли примерно на 27%, направляясь к четвертому подряд году двузначной доходности.

В настоящее время рыночная капитализация Nvidia составляет около 5,7 трлн долларов. Компании остается прибавить менее 300 млрд долларов, чтобы стать первой в истории корпорацией с отметкой в 6 трлн долларов.

Что подтолкнуло стоимость компании

Стремительный рост котировок в последние недели поддержали несколько ключевых факторов:

Оптимизм по отношению к ИИ-агентам. Инвесторы ожидают, что ИИ-агенты, такие как Muse от Meta Platforms, могут существенно увеличить спрос на полупроводники.

Масштабный обратный выкуп акций. Дополнительным импульсом явилось объявление в понедельник об увеличении программы buyback на рекордные 150 млрд долларов.

Новые разработки в области безопасности. Компания из Санта-Клары представила новую двухслойную систему безопасности для предотвращения сбоев в работе ИИ-агентов. По утверждению Nvidia, эта система могла бы остановить недавний взлом сервиса Hugging Face моделями OpenAI.

Восстановление произошло после нескольких месяцев быстрой смены настроений инвесторов по сектору ИИ, включая вопросы целесообразности сотен миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру и рисков безопасности, которые технология может составлять для человечества.

Напомним, ранее сообщалось, что Nvidia объявила о выкупе акций на $150 млрд на фоне бума ИИ. Американский разработчик чипов Nvidia увеличил программу обратного выкупа собственных акций на рекордные 150 млрд долларов. Это решение демонстрирует уверенность гендиректора компании Дженсена Хуанга в ее дальнейшем росте.