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Nvidia покупает популярную платформу для разработчиков ИИ за $13 млрд

Nvidia, доллары
Nvidia покупает популярную платформу для разработчиков ИИ за $13 млрд / Shutterstock

Американская технологическая корпорация Nvidia договорилась о приобретении открытой платформы для разработчиков искусственного интеллекта Hugging Face за 12,93 миллиарда долларов США. Соглашение направлено на масштабирование инфраструктуры сервиса и расширение доступа к ИИ-технологиям во всем мире.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на заявление генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

По его словам, Hugging Face сохранит бренд и статус открытой платформы для всей отрасли. Разработчики и дальше смогут свободно выбирать любые модели, фреймворки, облачные сервисы или аппаратные ускорители без обязательного использования вычислительных мощностей Nvidia.

Масштабы сервиса и планы развития

Платформа Hugging Face является ключевым хабом для сообщества исследователей и разработчиков открытого искусственного интеллекта:

  • Аудитория и контент: сервисом пользуется более 18 миллионов инженеров, исследователей и авторов, а также более 200 тысяч компаний; на платформе размещено более 3 млн. моделей, 500 тыс. датасетов и 1 млн. приложений;
  • Вклад покупателя: Nvidia является самым большим контрибьютором платформы, опубликовав на ней более 500 собственных моделей и более 250 открытых наборов данных;
  • Инфраструктурная поддержка: инженерные мощности и глобальное присутствие Nvidia помогут повысить стабильность работы платформы, безопасность, упростить оценку моделей и ускорить их развертывание в интересах бизнеса и научных учреждений.

Напомним, Nvidia инвестирует $1,5 млрд в дата-центр для OpenAI. Производитель чипов согласился гарантировать арендные платежи за объект в штате Огайо и снабдить проект мощной вычислительной инфраструктурой.

Автор:
Максим Кольц

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