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Nvidia купує популярну платформу для розробників ШІ за $13 млрд

Nvidia, долари
Nvidia купує популярну платформу для розробників ШІ за $13 млрд / Shutterstock

Американська технологічна корпорація Nvidia домовилася про придбання відкритої платформи для розробників штучного інтелекту Hugging Face за 12,93 мільярда доларів США. Угода спрямована на масштабування інфраструктури сервісу та розширення доступу до ШІ-технологій у всьому світі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на заяву генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.

За його словами, Hugging Face збереже бренд та статус відкритої платформи для всієї галузі. Розробники й надалі зможуть вільно обирати будь-які моделі, фреймворки, хмарні сервіси чи апаратні прискорювачі без обов'язкового використання обчислювальних потужностей Nvidia.

Масштаби сервісу та плани розвитку

Платформа Hugging Face є ключовим хабом для спільноти дослідників і розробників відкритого штучного інтелекту:

  • Аудиторія та контент: сервісом користуються понад 18 мільйонів інженерів, дослідників і авторів, а також понад 200 тисяч компаній; на платформі розміщено понад 3 млн моделей, 500 тис. датасетів і 1 млн застосунків;
  • Внесок покупця: Nvidia є найбільшим контриб'ютором платформи, опублікувавши на ній понад 500 власних моделей і понад 250 відкритих наборів даних;
  • Інфраструктурна підтримка: інженерні потужності та глобальна присутність Nvidia допоможуть підвищити стабільність роботи платформи, безпеку, спростити оцінювання моделей і прискорити їхнє розгортання в інтересах бізнесу та наукових установ.

Нагадаємо, Nvidia інвестує $1,5 млрд у дата-центр для OpenAI. Виробник чипів погодився гарантувати орендні платежі за об'єкт у штаті Огайо та забезпечити проєкт потужною обчислювальною інфраструктурою.

Автор:
Максим Кольц

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