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Новости
Дата публикации

Украинцы стали чаще платить по-белому: какие суммы прошли через кассовые аппараты

РРО
Объем расчетов через РРО превысил 4,3 триллиона гривен / Freepik

За первые восемь месяцев 2026 через кассовые аппараты и программные РРО (РРО/ПРРО) в Украине провели расчетов на 4,32 триллиона гривен. Это на 15,4% (или на 575,7 миллиарда гривен) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

Кроме финансовых объемов, увеличивается количество транзакций. За январь-август украинский бизнес сформировал 7,34 миллиарда фискальных чеков, что на 320 миллионов (или на 4,6%) больше по сравнению с показателями 2025 года.

Положительная тенденция к легализации и росту фискализованной выручки четко прослеживается в ключевых сегментах подакцизных товаров, которые находятся под усиленным государственным контролем:

  • Алкогольные напитки: фискализованная стоимость достигла 127,8 млрд грн, продемонстрировав прирост на 16,4 млрд грн (+14,7%) к предыдущему году.
  • Горючее: объемы реализации увеличились с 5,01 миллиарда до 5,45 миллиарда литров, что составляет рост на 8,8%.
  • Табачные изделия: стоимость реализованной продукции выросла с 97,9 млрд до 122,6 млрд грн, показав наибольшую динамику среди подакцизных групп — плюс 25,2%.

В налоговой отмечают, что рост этих показателей помогает выводить бизнес из тени, защищать права покупателей и создавать честные и равные правила игры для всех предпринимателей.

Напомним, ранее сообщалось, что выручка из-за РРО в марте выросла на четверть и достигла 555 млрд грн. Тогда объем проведенных через зарегистрированные РРО/ПРРО операций оказался на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтвердило устойчивый тренд на фискализацию ритейла в Украине.

Автор:
Татьяна Бессараб

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