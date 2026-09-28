- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Украинцы стали чаще платить по-белому: какие суммы прошли через кассовые аппараты
За первые восемь месяцев 2026 через кассовые аппараты и программные РРО (РРО/ПРРО) в Украине провели расчетов на 4,32 триллиона гривен. Это на 15,4% (или на 575,7 миллиарда гривен) больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.
Кроме финансовых объемов, увеличивается количество транзакций. За январь-август украинский бизнес сформировал 7,34 миллиарда фискальных чеков, что на 320 миллионов (или на 4,6%) больше по сравнению с показателями 2025 года.
Положительная тенденция к легализации и росту фискализованной выручки четко прослеживается в ключевых сегментах подакцизных товаров, которые находятся под усиленным государственным контролем:
- Алкогольные напитки: фискализованная стоимость достигла 127,8 млрд грн, продемонстрировав прирост на 16,4 млрд грн (+14,7%) к предыдущему году.
- Горючее: объемы реализации увеличились с 5,01 миллиарда до 5,45 миллиарда литров, что составляет рост на 8,8%.
- Табачные изделия: стоимость реализованной продукции выросла с 97,9 млрд до 122,6 млрд грн, показав наибольшую динамику среди подакцизных групп — плюс 25,2%.
В налоговой отмечают, что рост этих показателей помогает выводить бизнес из тени, защищать права покупателей и создавать честные и равные правила игры для всех предпринимателей.
Напомним, ранее сообщалось, что выручка из-за РРО в марте выросла на четверть и достигла 555 млрд грн. Тогда объем проведенных через зарегистрированные РРО/ПРРО операций оказался на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что подтвердило устойчивый тренд на фискализацию ритейла в Украине.