Выручка через РРО в марте выросла на четверть и достигла 555 млрд грн

В марте 2026 года объем выручки, проведенной через зарегистрированные РРО/ПРРО, достиг 555 млрд грн, что на 22,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной налоговой службы.

В денежном исчислении прирост составил 103,3 млрд грн, что свидетельствует о дальнейшем расширении фискализованного сегмента экономики.

Среднесуточная выручка выросла до 17,9 млрд грн против 14,6 млрд грн годом ранее, что соответствует приросту на 3,3 млрд грн в день.

Положительная динамика зафиксирована также по количеству расчетных операций. За месяц было сформировано 932,9 млн чеков — на 9% больше, чем в марте 2025 года. Среднесуточный показатель составил 30,1 млн. чеков, что на 2,5 млн. превышает уровень прошлого года.

Рост показателей связан с постепенным переходом бизнеса на прозрачные модели работы, а также усилением контроля и разъяснительной работы со стороны налоговых органов. Это способствует увеличению доли проходящих фискализации операций .

Заметим, что более 1 млн регистраторов расчетных операций (РРО) работает в Украине — за год их увеличилось на 11%. Более 5,6 трлн грн. оплат прошло через РРО и ПРРО в прошлом году, а средний чек превысил 540 грн.

Несколько увеличилось количество проверок бизнеса на использование таких регистраторов, в то же время количество и сумма штрафов уменьшились. Средний штраф в 2025 г. составил 56 тыс. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко