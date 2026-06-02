Документы за один клик: украинцы воспользовались мультишерингом в "Дії" уже более двух миллионов раз

Украинцы воспользовались мультишерингом в приложении "Дія" более 2 миллионов раз за первый год его работы. Этот сервис позволяет пользователям передавать несколько цифровых документов и справок одновременно в один клик. На сегодняшний день технологию интегрировали уже более 100 учреждений и компаний, среди которых банки, мобильные операторы и сервисы такси.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Дії".

Преимущества сервиса

Внедрение мультишеринга дает индивидуальные преимущества для разных сфер:

для банков – это быстрый онбординг клиентов без заполнения бумажных анкет;

для телеком-компаний – легкое подключение новых услуг;

для HR-команд – уменьшение объемов ручной проверки документов и увеличение времени на прямое общение с кандидатами;

для сервисных компаний – ускоренное прохождение проверок и регистраций;

для клиентов – современный сервис без риска возникновения ошибок в документах.

Как пользоваться?

Сервис позволяет передать сразу несколько цифровых документов за один запрос. Для этого нужно отсканировать QR-код или нажать соответствующую кнопку на сайте компании и отправить документы через минуту.

Чтобы воспользоваться мультишерингом, пользователю понадобятся: необходимые документы в приложении, активированный "Дія. Подпись" и доступ к сети интернет. Для юридических лиц и компаний необходимо пройти интеграцию сервиса через официальную платформу "Интеграции Дія".

Пошаговый алгоритм:

откройте сайт или мобильное приложение компании, поддерживающей технологию мультишеринга;

нажмите кнопку или отсканируйте предложенный QR-код;

выберите документы, которые необходимо отправить; подтвердите электронный запрос через "Дія. Подпись";

отправьте сформированные копии документов.

После подтверждения сделки компания получает цифровые копии документов непосредственно из государственных реестров.

Каждый процесс формирует актуальные копии документов из государственных реестров на момент запроса. Личные данные передаются только после подтверждения пользователя и только в зашифрованном виде. При формировании запроса в приложении "Дія" может отображаться официальный логотип компании рядом с названием сервиса, позволяющим четко видеть, в какое именно учреждение направляются цифровые копии.

Напомним, с 1 июня 2025 года в приложении "Дія" заработал новый сервис для бизнеса — мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько щелчков, без сканов, ошибок и лишних запросов.