Документи за один клік: українці скористалися мультишерингом у "Дії" вже понад два мільйони разів

Українці скористалися мультишерингом у застосунку "Дія" понад 2 мільйони разів за перший рік його роботи. Цей сервіс дозволяє користувачам передавати кілька цифрових документів та довідок одночасно в один клік. На сьогодні технологію інтегрували вже понад 100 установ та компаній, серед яких банки, мобільні оператори та сервіси таксі.

Переваги сервісу

Впровадження мультишерінгу дає індивідуальні переваги для різних сфер:

для банків — це швидкий онбординг клієнтів без заповнення паперових анкет;

для телеком-компаній — легке підключення нових послуг;

для HR-команд — зменшення обсягів ручної перевірки документів і збільшення часу на пряме спілкування з кандидатами;

для сервісних компаній — прискорене проходження перевірок і реєстрацій;

для клієнтів — сучасний сервіс без ризику виникнення помилок у документах.

Як скористатися?

Сервіс дає змогу передати одразу кілька цифрових документів за один запит. Для цього потрібно відсканувати QR-код або натиснути відповідну кнопку на сайті компанії та надіслати документи за хвилину.

Щоб скористатися мультишерингом, користувачу знадобляться: необхідні документи в застосунку, активований "Дія.Підпис" та доступ до мережі інтернет. Для юридичних осіб та компаній необхідно пройти інтеграцію сервісу через офіційну платформу "Інтеграції Дії".

Покроковий алгоритм:

відкрийте сайт або мобільний застосунок компанії, яка підтримує технологію мультишерингу;

натисніть кнопку або відскануйте запропонований QR-код;

оберіть документи, які необхідно надіслати; підтвердьте електронний запит через "Дія.Підпис";

надішліть сформовані копії документів.

Після підтвердження операції компанія отримує цифрові копії документів безпосередньо з державних реєстрів.

Кожен процес формує актуальні копії документів із державних реєстрів у момент запиту. Особисті дані передаються виключно після підтвердження користувача і лише в зашифрованому вигляді. Під час формування запиту в застосунку "Дія" може відображатися офіційний логотип компанії поруч із назвою сервісу, що дозволяє чітко бачити, якій саме установі надсилаються цифрові копії.

Нагадаємо, з 1 червня 2025 року у застосунку "Дія" запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.