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Ощадбанк інтегрував мультишеринг документів через "Дію": як скористатися сервісом
Ощадбанк запровадив для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) новий цифровий сервіс — мультишеринг документів через застосунок "Дія" в рамках онлайн-платформи "Ощадбізнес". Одним кліком можна надіслати цілий пакет документів: від ID-картки та довідки про доходи до свідоцтва про шлюб чи розлучення.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз фінустанови.
В Ощадбанку зазначили, що відтепер його бізнес-клієнти зможуть швидше та зручніше надсилати повний пакет документів за одним запитом.
"Мультишеринг пришвидшує обмін документами, зменшує ризик помилок і витрат. Ми наполегливо працюємо, щоб забезпечити клієнтів сучасними цифровими рішеннями, які економлять час, покращують клієнтський досвід і водночас спрощують життя підприємців", — зазначила член правління банку, яка відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.
Мультишеринг від Ощадбанку
Сервіс підтримує наступні документи:
- ID-картку;
- закордонний паспорт;
- податковий номер (РНОКПП);
- посвідки на постійне і тимчасове проживання;
- довідку про доходи;
- свідоцтво про народження дитини;
- довідку ВПО;
- актові записи про зміну імені;
- свідоцтва про шлюб чи розлучення;
- пенсійне посвідчення;
- документи про освіту;
- посвідчення ветерана;
- посвідчення водія;
- техпаспорт та студентський квиток.
Як скористатися мультишерингом?
Процес використання мультишерингу від Ощадбанку максимально простий: клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з додатком Дія; обирає необхідні документи; підписує запит через "Дія.Підпис".
Документи автоматично надсилаються з цифровим підписом та печаткою "Дії" до потрібних установ. Навіть якщо у користувача немає всіх документів, система надсилає доступні, а бізнес одразу бачить, чого не вистачає.
Як підключити мультишеринг?
Для підключення мультишерингу клієнтам Ощадбанку необхідно налаштувати або оновити інтеграцію з порталом "Дія". Послуга є платною для банку, але залишається повністю безкоштовною для громадян, які надсилають документи.
Нагадаємо, з 1 червня у застосунку "Дія" запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.