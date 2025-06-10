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Ощадбанк інтегрував мультишеринг документів через "Дію": як скористатися сервісом

ноутбук, документи, вазон
Ощадбанк інтегрував мультишеринг документів. / Pixabay

Ощадбанк запровадив для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) новий цифровий сервіс — мультишеринг документів через застосунок "Дія" в рамках онлайн-платформи "Ощадбізнес". Одним кліком можна надіслати цілий пакет документів: від ID-картки та довідки про доходи до свідоцтва про шлюб чи розлучення.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на прес-реліз фінустанови.

В Ощадбанку зазначили, що відтепер його бізнес-клієнти зможуть швидше та зручніше надсилати повний пакет документів за одним запитом.

"Мультишеринг пришвидшує обмін документами, зменшує ризик помилок і витрат. Ми наполегливо працюємо, щоб забезпечити клієнтів сучасними цифровими рішеннями, які економлять час, покращують клієнтський досвід і водночас спрощують життя підприємців", — зазначила член правління банку, яка відповідальна за ММСБ, Наталя Буткова-Вітвіцька.

Мультишеринг від Ощадбанку

Сервіс підтримує наступні документи:

  • ID-картку; 
  • закордонний паспорт; 
  • податковий номер (РНОКПП); 
  • посвідки на постійне і тимчасове проживання; 
  • довідку про доходи; 
  • свідоцтво про народження дитини; 
  • довідку ВПО; 
  • актові записи про зміну імені; 
  • свідоцтва про шлюб чи розлучення; 
  • пенсійне посвідчення; 
  • документи про освіту; 
  • посвідчення ветерана; 
  • посвідчення водія; 
  • техпаспорт та студентський квиток.

Як скористатися мультишерингом?

Процес використання мультишерингу від Ощадбанку максимально простий: клієнт натискає кнопку або сканує QR-код смартфоном з додатком Дія; обирає необхідні документи; підписує запит через "Дія.Підпис".

Документи автоматично надсилаються з цифровим підписом та печаткою "Дії" до потрібних установ. Навіть якщо у користувача немає всіх документів, система надсилає доступні, а бізнес одразу бачить, чого не вистачає.

Як підключити мультишеринг?

Для підключення мультишерингу клієнтам Ощадбанку необхідно налаштувати або оновити інтеграцію з порталом "Дія". Послуга є платною для банку, але залишається повністю безкоштовною для громадян, які надсилають документи.

Нагадаємо, з 1 червня у застосунку "Дія" запрацював новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.

Автор:
Тетяна Ковальчук