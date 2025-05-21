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Без сканів і помилок: у "Дії" запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу

документи
Передача документів через "Дію". / Freepik

З 1 червня у застосунку “Дія” запрацює новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".

Як працює мультишеринг у "Дії"

Механізм мультишерингу документів простий:

  • клієнт сканує QR-код або натискає кнопку; 
  • обирає документи;
  • підтверджує передачу за допомогою Дія.Підпису.

Усі документи надходять автоматично, без додаткових запитів. Якщо деякі документи відсутні, система покаже, чого не вистачає.

Мультишеринг спрощує документообіг, зменшує ризики помилок і виключає підробки. Для бізнесу послуга є платною, а для клієнтів — повністю безкоштовною.

Щоб скористатися сервісом, компанії потрібно оновити або налаштувати інтеграцію з "Дією".

Фото 2 — Без сканів і помилок: у "Дії" запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу
Фото 3 — Без сканів і помилок: у "Дії" запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу
Фото 4 — Без сканів і помилок: у "Дії" запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу
Фото 5 — Без сканів і помилок: у "Дії" запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу

Додамо, що нещодавно Мінцифри розпочало бета-тестування нової цифрової послуги — заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) у застосунку "Дія".

Автор:
Ольга Опенько