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Без сканів і помилок: у "Дії" запускають сервіс мультишерингу документів для бізнесу
З 1 червня у застосунку “Дія” запрацює новий сервіс для бізнесу — мультишеринг документів. Завдяки йому компанії зможуть отримувати повний пакет цифрових документів від клієнтів у кілька кліків, без сканів, помилок і зайвих запитів.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Дії".
Як працює мультишеринг у "Дії"
Механізм мультишерингу документів простий:
- клієнт сканує QR-код або натискає кнопку;
- обирає документи;
- підтверджує передачу за допомогою Дія.Підпису.
Усі документи надходять автоматично, без додаткових запитів. Якщо деякі документи відсутні, система покаже, чого не вистачає.
Мультишеринг спрощує документообіг, зменшує ризики помилок і виключає підробки. Для бізнесу послуга є платною, а для клієнтів — повністю безкоштовною.
Щоб скористатися сервісом, компанії потрібно оновити або налаштувати інтеграцію з "Дією".
Додамо, що нещодавно Мінцифри розпочало бета-тестування нової цифрової послуги — заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) у застосунку "Дія".