Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса

С 1 июня в приложении "Дія" заработает новый сервис для бизнеса – мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько кликов, без сканов, ошибок и лишних запросов.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Дії".

Как работает мультишеринг в "Дії"

Механизм мультишеринга документов прост:

клиент сканирует QR-код или нажимает кнопку;

выбирает документы;

подтверждает передачу с помощью "Дії".

Все документы поступают автоматически без дополнительных запросов. Если некоторые документы отсутствуют, система покажет, чего не хватает.

Мультишеринг упрощает документооборот, уменьшает риски ошибок и исключает подлог. Для бизнеса услуга платная, а для клиентов — полностью бесплатная.

Чтобы воспользоваться сервисом, компании необходимо обновить или настроить интеграцию с "Дією".

Добавим, что недавно Минцифры приступило к бета-тестированию новой цифровой услуги — замене свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".