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Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса
С 1 июня в приложении "Дія" заработает новый сервис для бизнеса – мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько кликов, без сканов, ошибок и лишних запросов.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Дії".
Как работает мультишеринг в "Дії"
Механизм мультишеринга документов прост:
- клиент сканирует QR-код или нажимает кнопку;
- выбирает документы;
- подтверждает передачу с помощью "Дії".
Все документы поступают автоматически без дополнительных запросов. Если некоторые документы отсутствуют, система покажет, чего не хватает.
Мультишеринг упрощает документооборот, уменьшает риски ошибок и исключает подлог. Для бизнеса услуга платная, а для клиентов — полностью бесплатная.
Чтобы воспользоваться сервисом, компании необходимо обновить или настроить интеграцию с "Дією".
Добавим, что недавно Минцифры приступило к бета-тестированию новой цифровой услуги — замене свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".