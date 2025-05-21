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Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса

документы
Передача документов через "Дію". / Freepik

С 1 июня в приложении "Дія" заработает новый сервис для бизнеса – мультишеринг документов. Благодаря ему компании смогут получать полный пакет цифровых документов от клиентов в несколько кликов, без сканов, ошибок и лишних запросов.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу "Дії".

Как работает мультишеринг в "Дії"

Механизм мультишеринга документов прост:

  • клиент сканирует QR-код или нажимает кнопку;
  • выбирает документы;
  • подтверждает передачу с помощью "Дії".

Все документы поступают автоматически без дополнительных запросов. Если некоторые документы отсутствуют, система покажет, чего не хватает.

Мультишеринг упрощает документооборот, уменьшает риски ошибок и исключает подлог. Для бизнеса услуга платная, а для клиентов — полностью бесплатная.

Чтобы воспользоваться сервисом, компании необходимо обновить или настроить интеграцию с "Дією".

Фото 2 — Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса
Фото 3 — Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса
Фото 4 — Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса
Фото 5 — Без сканов и ошибок: в "Дії" запускают сервис мультишеринга документов для бизнеса

Добавим, что недавно Минцифры приступило к бета-тестированию новой цифровой услуги — замене свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".

Автор:
Ольга Опенько