Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в "Дії"

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование новой цифровой услуги — замены свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Если документ потерян, поврежден или требуется изменить номерной знак или другие данные, теперь это можно будет сделать онлайн — без очередей, визитов в сервисные центры и бумажные волокиты.

Новую функцию можно будет протестировать в ближайшее время. Для этого нужно направиться на бета-тест по ссылке на портале "Дія": diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta .

Команда "Дії" собирает желающих пользователей, чтобы первыми попробовать сервис и оставить отзыв разработчикам.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо:

быть старше 18 лет;

иметь верифицированный РНОКПП и биометрический документ в приложении "Дія";

быть владельцем авто, свидетельство о регистрации которого уже доступно в "Дії".

Услугу реализуют совместно Минцифры, Министерство внутренних дел, Главный сервисный центр МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

В министерстве отмечают, что цифровизация должна упростить процессы, чтобы замена техпаспорта занимала несколько кликов вместо часов ожидания.

Напомним, у "Дії" появилась новая опция "єВідновлення" — возможность подать заявку на компенсацию для восстановления разрушенного жилья на собственном земельном участке.