Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,38

--0,02

EUR

47,77

+0,74

Наличный курс:

USD

41,14

41,00

EUR

47,65

47,30

ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Минцифры начинает бета-тестирование замены техпаспорта в "Дії"

Минцифры
Минцифры тестирует новую услугу/Действие

Министерство цифровой трансформации начинает бета-тестирование новой цифровой услуги — замены свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Если документ потерян, поврежден или требуется изменить номерной знак или другие данные, теперь это можно будет сделать онлайн — без очередей, визитов в сервисные центры и бумажные волокиты.

Новую функцию можно будет протестировать в ближайшее время. Для этого нужно направиться на бета-тест по ссылке на портале "Дія": diia.gov.ua/zamina-tekhpasporta .

Команда "Дії" собирает желающих пользователей, чтобы первыми попробовать сервис и оставить отзыв разработчикам.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо:

  • быть старше 18 лет;
  • иметь верифицированный РНОКПП и биометрический документ в приложении "Дія";
  • быть владельцем авто, свидетельство о регистрации которого уже доступно в "Дії".

Услугу реализуют совместно Минцифры, Министерство внутренних дел, Главный сервисный центр МВД, ГП "Инфотех" и АО "Укрпочта".

В министерстве отмечают, что цифровизация должна упростить процессы, чтобы замена техпаспорта занимала несколько кликов вместо часов ожидания.

Напомним, у "Дії" появилась новая опция "єВідновлення" — возможность подать заявку на компенсацию для восстановления разрушенного жилья на собственном земельном участке.

Автор:
Татьяна Гойденко