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В приложении "Дія" можно получить выписку о месте жительства

выписка о месте жительства
Дія упростило доступ к выписке о месте жительства

В приложении "Дія" появился отдельный сервис "Место проживания", где собраны все связанные с адресной регистрацией функции. Здесь также можно получить выписку о месте жительства.

Об этом говорится в сообщении "Дії".

Новый подход позволяет заказать выписку за считанные секунды. Достаточно открыть "Дію", перейти в раздел "Сервисы" затем "Место проживания" и выбрать услугу "Извлечение места жительства".

После нажатия кнопки "Заказать" документ автоматически поступит в приложение, а о готовности пользователь получит push-уведомление.

Для чего нужна выписка 

Документ можно также заказать через портал "Дія", если удобнее работать с компьютера. Разработчики сервиса позаботились о том, чтобы услуга была доступна на любом устройстве.

Такое извлечение часто требуется для оформления социальных выплат, подачи документов в банк или нотариус. Но это не единственный способ подтверждения адреса.

Сделать это можно с помощью цифрового паспорта в "Дії" — как внутреннего, так и зарубежного. Если паспорт в форме книги, место жительства подтверждается штампом, поставленным до 1 декабря 2021 года.

В случае отсутствия информации о задекларированном адресе в системе, гражданам советуют обновить свои данные в реестре.

Для детей с 14 лет, имеющих РНОКПП (идентификационный код), также доступна возможность самостоятельно заказать выписку. Если код еще не оформлен, к 15 годам это могут сделать родители.

Выписка содержит уникальный номер и QR-код, позволяющий быстро проверить его действительность — достаточно навести камеру смартфона и сканировать код.

Напомним, что выписка о месте жительства на портале "Дія" появилась в марте 2023 года.

Автор:
Татьяна Гойденко