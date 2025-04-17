У застосунку "Дія" можна отримати витяг про місце проживання

У застосунку “Дія” з’явився окремий сервіс "Місце проживання", де зібрані всі пов’язані з адресною реєстрацією функції. Тут також можна отримати витяг про місце проживання.

Про це йдеться в повідомленні "Дії".

Новий підхід дозволяє замовити витяг за лічені секунди. Достатньо відкрити Дію, перейти в розділ "Сервіси" потім "Місце проживання" та обрати послугу "Витяг про місце проживання".

Після натискання кнопки "Замовити" документ автоматично надійде в застосунок, а про готовність користувач отримає push-сповіщення.

Для чого потрібен такий витяг

Витяг можна також замовити через портал "Дія", якщо зручніше працювати з комп’ютера. Розробники сервісу подбали, щоб послуга була доступною на будь-якому пристрої.

Такий витяг часто потрібен для оформлення соціальних виплат, подання документів до банку чи нотаріуса. Але це не єдиний спосіб підтвердження адреси.

Зробити це також можна за допомогою цифрового паспорта в "Дії" — як внутрішнього, так і закордонного. Якщо паспорт у формі книжечки, місце проживання підтверджується штампом, поставленим до 1 грудня 2021 року.

У разі відсутності інформації про задекларовану адресу в системі, громадянам радять оновити свої дані в реєстрі.

Для дітей з 14 років, які мають РНОКПП (ідентифікаційний код), також доступна можливість самостійно замовити витяг. Якщо код ще не оформлений, до 15 років це можуть зробити батьки.

Кожен витяг містить унікальний номер і QR-код, що дозволяє швидко перевірити його дійсність — достатньо навести камеру смартфона та сканувати код.

Завдяки новому інтерфейсу у "Дії", пов’язані з місцем проживання сервіси стали зручнішими, логічнішими та швидшими.

Нагадаємо, що витяг про місце проживання на порталі "Дія" з'явився у березні 2023 року.