Українці уклали майже 5,7 млн договорів автоцивілки: страхові виплати зросли на 84%

За січень – вересень 2026 року українські страхові компанії уклали 5 693 693 договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників (ОСЦПВ). Це на 5,24% більше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

Водночас страховики нарахували 8,40 млрд грн відшкодувань за ДТП — на 83,71% більше, ніж торік.

Договори та премії

За дев'ять місяців 2026 року сума страхових премій за договорами ОСЦПВ становила 18,09 млрд грн. Це на 7,36% більше, ніж за січень – вересень минулого року, коли показник сягнув 16,8 млрд грн.

Середня премія за один договір зросла приблизно на 2% — з 3 115 до 3 178 грн.

Страхових виплат стало більше

За даними МТСБУ, у січні – вересні 2026 року страхові компанії отримали 153 226 вимог про відшкодування збитків після ДТП. Це на 26,53% більше, ніж за той самий період торік, коли надійшла 121 101 вимога.

Загальна сума заявленої шкоди зросла на 76,94% — з 5,47 млрд до 9,68 млрд грн.

Страховики врегулювали 137 029 вимог, що на 26,63% більше, ніж торік. За ними нарахували 8,40 млрд грн відшкодувань проти 4,57 млрд грн за дев'ять місяців 2025 року.

ДТП через Європротокол

Водії дедалі частіше оформлюють аварії за допомогою Європротоколу. За дев'ять місяців 2026 року страховики врегулювали 71 268 вимог за ДТП, оформленими таким способом. Це на 46,93% більше, ніж торік.

Частка таких випадків серед усіх врегульованих вимог зросла з 44,8% до 52%. Тобто більше половини звернень стосувалися аварій, оформлених без виклику поліції.

Водночас середня сума відшкодування за такими вимогами збільшилася з 26 630 до 44 690 грн.

Європротокол дає змогу учасникам ДТП за визначених умов самостійно оформити аварію без виклику поліції. Це стосується випадків, коли в аварії немає травмованих або загиблих, пошкоджені лише транспортні засоби та водії погоджуються з обставинами ДТП.

Нагадаємо, у першому півріччі 2026 року українські водії оформили майже 3,7 млн договорів автоцивілки, що на 6,98% більше, ніж торік. За цей же період страхові компанії виплатили потерпілим понад 5,6 млрд грн — сума відшкодувань зросла на 95%