В Україні оформили 3,7 млн договорів автоцивілки за пів року: які страховики стали лідерами

У першому півріччі 2026 року українські водії оформили майже 3,7 млн договорів автоцивілки, що на 6,98% більше, ніж торік. За цей же період страхові компанії виплатили потерпілим понад 5,6 млрд грн — сума відшкодувань зросла на 95% через нові страхові ліміти та підвищення вартості ремонтів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Моторне (транспортное) страховое бюро України (МТСБУ).

Страхові премії

Загальна сума нарахованих страхових премій за договорами автоцивілки склала 11,7 млрд грн, що на 12,3% більше за аналогічний період минулого року.

Середня страхова премія за один договір автоцивілки становила 3 198,49 грн (у 2025 році цей показник складав 3 046,89 грн, зростання на 4,98%).

Лідери ринку страхування

За кількістю оформлених полісів автоцивілки перші місця посіли:

СК "ТАС";

СК "О ранта ";

СК "К няжа Вієнна Іншуранс Груп ".

Рейтинг страховиків-членів МТСБУза кількістю договорів ОСЦПВ / Інфографіка: МТСБУ

За сумою зібраних страхових премій п'ятірка лідерів сформувалася так:

СК "ТАС";

СК "О ранта ";

СК "К няжа Вієнна Іншуранс Груп ";

СК "А рсенал С трахування ";

СК "ІНГО".

Рейтинг страховиків-членів МТСБУ за сумою нарахованих премій / Інфографіка: МТСБУ

Виплати та європротокол

За перші шість місяців 2026 року страховики врегулювали 94 999 страхових вимог та виплатили потерпілим понад 5,6 млрд грн. Кількість врегульованих випадків зросла на 31,25%, а загальна сума виплат збільшилася на 95%.

Як зазначили в МЬСБУ, зростання використання європротоколу прискорило процес оформлення ДТП без виклику поліції та зменшило строки виплат. Це сприяє більш оперативному врегулюванню страхових випадків і підвищує ефективність роботи всієї системи ОСЦПВ.

Нагадаємо, у 2025 році страхові компанії здійснили 4 563 виплати за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, на загальну суму понад 278 млн грн.